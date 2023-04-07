شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا تطلب جوجل السماح لتطبيقات أندرويد حذف حسابك وبياناتك؟ تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تريد شركة جوجل أن تجعل من السهل تنظيف حساب التطبيق كما هو الحال فى إنشاء حساب، وأعلنت الشركة أن تطبيقات Android على متجر Play ستتيح لك قريبًا حذف حساب وبيانات داخل التطبيق وعلى الويب، وسيتعين على المطورين أيضًا مسح البيانات الخاصة بأى حساب عندما يطلب المستخدمون حذف الحساب بالكامل، وفقا لتقرير engadget.

وتهدف هذه الخطوة إلى "توعية المستخدمين بشكل أفضل" بشأن التحكم الذي يمتلكونه في بياناتهم، وتعزيز الثقة في كل من التطبيقات ومتجر Play بشكل عام، كما أنه يوفر المزيد من المرونة، ويمكنك حذف بيانات معينة (مثل المحتوى الذي تم تحميله) دون الحاجة إلى مسح حسابك بالكامل ، وكما تقول Google تضمن متطلبات الويب أيضًا أنك لن تضطر إلى إعادة تثبيت تطبيق لمجرد مسح معلوماتك.

وتدخل السياسة حيز التنفيذ على مراحل وأمام منشئي المحتوى مهلة حتى الأول من ديسمبر للإجابة على الأسئلة المتعلقة بحذف البيانات فى نموذج أمان تطبيقاتهم، وستبدأ قوائم المتاجر فى عرض التغييرات فى أوائل عام 2024، ويمكن للمطورين تقديم طلب للحصول على تمديد حتى 31 مايو من العام المقبل.

وتأتي التغييرات بعد عدة أشهر من قيام Apple بوضع قاعدة مماثلة لبرنامج App Store، وفى كلتا الحالتين تشعر الشركات بالقلق إزاء انتهاكات الخصوصية والتداعيات المترتبة على ذلك فهى لا تريد أن يقع المستخدمون فريسة لانتهاكات البيانات لأنهم لا يستطيعون حذف الحسابات أو المعلومات الحساسة بسهولة عند توقفهم عن استخدام أحد التطبيقات.

ويأتى هذا أيضًا فى أعقاب الجهود المتزايدة التى يبذلها المنظمون للمطالبة بمزيد من التحكم في الخدمات، واقترحت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) مؤخرًا تغييرات فى القواعد تتطلب طرقًا سهلة لإلغاء الاشتراكات والعضويات، بينما تركز FTC على الرسوم غير المرغوب فيها أكثر من الخصوصية ، فإن الرسالة الموجهة إلى صانعي التطبيقات واضحة: توفير المزيد من التحكم فى الحسابات أو مواجهة التداعيات.