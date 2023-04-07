شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Facebook Gaming تتيح الألعاب للمستخدمين أثناء مكالمات الفيديو والان مع تفاصيل الخبر
إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول هذا الموضوع:
ما هي ميزة الألعاب المشتركة الجديدة على Messenger؟
وفقًا لمدونة رسمية، تتيح ميزة الألعاب المشتركة الجديدة للمستخدمين ممارسة ألعاب محددة مع الآخرين أثناء إجراء مكالمة فيديو.
يمكن للمستخدمين الاتصال بأصدقائهم أو أفراد أسرهم على مسنجر وممارسة الألعاب عبر الإنترنت معهم دون تنزيل أي تطبيق أو لعبة إضافية من متجر التطبيقات.
المنصات المدعومة
الألعاب المضمنة
تقدم المنصة حوالي 14 لعبة مجانية للعب، يتضمن ذلك Card Wars من Bombay Play و Exploding Kittens من Coatsink بالإضافة إلى بعض المعجبين المفضلين مثل Mini Golf FRVR من FRVR و Words With Friends من Zynga.
تدعم كل لعبة عددًا مختلفًا من اللاعبين، ولكن يمكن لعب معظم الألعاب بشخصين فقط.
كيف تعمل؟
كل ما يحتاجه المستخدمون هو إجراء مكالمة فيديو مع شخص ما على Messenger والضغط على أيقونة التشغيل، ثم اختر لعبة من القائمة وابدأ اللعب.