شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Facebook Gaming تتيح الألعاب للمستخدمين أثناء مكالمات الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Facebook Gaming تمكين المستخدمين بلعب الألعاب المفضلة أثناء مكالمات الفيديو على مسنجر، لتسهيل تجربة الألعاب المشتركة الجديدة على المستخدمين مع الأصدقاء والعائلة أثناء إجراء مكالمة فيديو.

إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول هذا الموضوع:





ما هي ميزة الألعاب المشتركة الجديدة على Messenger؟

وفقًا لمدونة رسمية، تتيح ميزة الألعاب المشتركة الجديدة للمستخدمين ممارسة ألعاب محددة مع الآخرين أثناء إجراء مكالمة فيديو.

يمكن للمستخدمين الاتصال بأصدقائهم أو أفراد أسرهم على مسنجر وممارسة الألعاب عبر الإنترنت معهم دون تنزيل أي تطبيق أو لعبة إضافية من متجر التطبيقات.





ذكرت فيسبوك جيمنج أن ميزة الألعاب المشتركة الجديدة متاحة على iOS وأندرويد والويب.

المنصات المدعومة





الألعاب المضمنة

تقدم المنصة حوالي 14 لعبة مجانية للعب، يتضمن ذلك Card Wars من Bombay Play و Exploding Kittens من Coatsink بالإضافة إلى بعض المعجبين المفضلين مثل Mini Golf FRVR من FRVR و Words With Friends من Zynga.

تدعم كل لعبة عددًا مختلفًا من اللاعبين، ولكن يمكن لعب معظم الألعاب بشخصين فقط.





كيف تعمل؟

كل ما يحتاجه المستخدمون هو إجراء مكالمة فيديو مع شخص ما على Messenger والضغط على أيقونة التشغيل، ثم اختر لعبة من القائمة وابدأ اللعب.