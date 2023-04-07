شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن تحسينات متعددة للأجهزة والبرامج بمؤتمر المطورين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تعلن جوجل عن تحسينات متعددة للأجهزة والبرامج في مؤتمرها السنوي للمطورين، الذي يعقد فى الفترة من Google I / O 2023 في 10 مايو.

خلال هذا الحدث، من المرجح أن يكشف عملاق التكنولوجيا عن الهاتف الذكي متوسط ​​المدى Pixel 7a ونظام التشغيل Android 14.

يشاع أيضًا أن الشركة ستطلق Pixel Tablet في هذا الحدث.

هذا الجهاز اللوحي الذي طال انتظاره أثار إعجاب جوجل خلال مؤتمر I / O 2022 العام الماضي.

ومع ذلك فإن Pixel Tablet لم يحصل بعد على تاريخ إصدار ومن المتوقع إصداره في عام 2023.

وفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google ، فقد وصل الجهاز اللوحي القادم للحصول على شهادة FCC.

تمامًا مثل Pixel 6 Pro و Pixel 7 Pro ، تم ضبط جهاز Pixel اللوحي أيضًا على اتصال واسع النطاق (UWB) ، حسبما كشفت قائمة لجنة الاتصالات الفيدرالية.





ما هي قائمة FCC

يتعين على الشركات التي تصنع الأجهزة ذات الاتصال اللاسلكي أن تحصل على الموافقة عليها من قبل مختلف الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم لتقديمها إلى السوق.

وFCC هي وكالة تنظيمية مقرها الولايات المتحدة والتي تصادق أيضًا على الأجهزة التي تدعم الاتصال اللاسلكي.

وفقًا للتقرير ظهر جهاز جديد من صنع جوجل في قاعدة بيانات لجنة الاتصالات الفيدرالية. وصل الجهاز برقم الموديل GTU8P.

تم إدراج أحدث منتج من جوجل بثلاثة معايير اتصال - Wi-Fi و Bluetooth و UWB.

بالنظر إلى عدم وجود اتصال محمول، من المتوقع أن يكون GTU8P هو Google Pixel Tablet.





كيف ستستخدم Google UWB في Pixel Tablet

يتيح اتصال UWB في سلسلة Pixel للمالكين استخدام هواتفهم كمفتاح رقمي للسيارة.

ومع ذلك، ربما تخطط جوجل لاستخدام UWB على جهاز Pixel Tablet للعمل مع نظام "Tap to Transfer".

تعمل جوجل على هذه الميزة لنظام أندرويد وهي متوفرة بالفعل في نظام آبل البيئي.

تتيح هذه الميزة لمستخدمي آيفون "تسليم" الوسائط إلى HomePod.

يدعي التقرير أن الشركة تقوم أيضًا بتطوير مكبر صوت جديد من Nest والذي من المحتمل أيضًا أن يحتوي على أجهزة UWB.

لم يذكر التقرير ما إذا كان دعم UWB في Pixel Tablet سيتم تصميمه لاستقبال الإشارات (إرسال الموسيقى على الجهاز اللوحي مباشرة من هواتفهم) ، أو إرسالها (إرسال الموسيقى على السماعة من الجهاز اللوحي) ، أو كليهما.

قد تستخدم جوجل أيضًا UWB لشبكة Finder القادمة.

ستساعد هذه الميزة المستخدمين على تحديد موقع الأدوات / العناصر المفقودة بدقة أكبر.





تفاصيل بطارية جهاز بكسل تابلت

تشير الشائعات أيضًا إلى أن جهاز Pixel اللوحي قد يدعم الشحن بقوة 18 وات.

من المحتمل أيضًا أن يصل الجهاز اللوحي القادم مع محطة لرسو السفن التي ستكون قادرة على دعم أجهزة الشحن بقوة 30 وات.

من المفترض أيضًا أن يعمل حوض الشحن كمكبر صوت أيضًا.

ستساعد هذه الميزة على تحويل Pixel Tablet إلى شاشة ذكية.