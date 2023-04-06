تكنولوجيا: DJI تستعد للإعلان قريباً عن طائرة Inspire 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت DJI إعلان تشويقي كشفت من خلاله عن موعد الإعلان الرسمي عن طائرة Inspire 3 في حدث يعقد في 13 من أبريل.

تستعد شركة DJI لإطلاق إصدار جديد من طائرات drone، والتي تأتي بعد إصدار الشركة الحالي Inspire 2 التي أطلقت للمرة الأولى في 2016.

ويؤكد الإعلان التشويقي على خطط الشركة لإطلاق تحديث لطائرة Inspire 2 دون أن يكشف عن العلامة التجارية للإصدار المرتقب بشكل واضح، إلا أن المادة الإعلامية التي رصدت على شبكة الإنترنت تؤكد على أن الحدث المرتقب للشركة ينطلق في 13 من شهر أبريل الجاري.

من جانب أخر لم تؤكد التفاصيل التي جاءت حتى الآن على أن طائرة Inspire 3 ستتوفر للبيع مباشرة عقب الإعلان الرسمي.

ولقد نشرت صور مسربة عبر @DealsDrone والتي أوضحت تصميم طائرة Inspire 3، كما أكدت التسريبات على أن DJI تقدم هذا الإصدار بعدد من المميزات تشمل دعم تسجيل فيديو بدقة 8K، مع كاميرة Zenmuse X9 بمستشعر إطار كامل.

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