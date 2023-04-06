تكنولوجيا: شاومي تستعد للإعلان عن Redmi K60 Ultra في الربع الثالث من 2023

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن شركة شاومي تعمل على تطوير هاتف Redmi K60 Ultra، على أن يتم الإعلان عن الهاتف بشكل رسمي في الربع الثالث من 2023.

قدمت شركة شاومي سلسلة هواتف Redmi K60 في شهر ديسمبر من العام الماضي، ولقد أوضح تقرير نشر عبر “Digital Chat Station” أن العملاق الصيني تستعد لإطلاق إصدار Ultra من السلسلة.

أيضاً كشفت تسريبات جاءت من “Wisdom Pikachu” على منصة Weibo عن تفاصيل مواصفات هاتف Redmi K60 Ultra القادم الذي يضم شاشة بجودة عرض 1.5K، ومعدل تحديث 144Hz.

كما تشير التسريبات إلى أن هاتف K60 Ultra يضم رقاقة معالج Dimensity 9200 Plus التي يعلن عنها بشكل رسمي من MediaTek في حدث يعقد الشهر المقبل.

ويدعم هذا الإصدار تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، كما أشارت التسريبات إلى أن شاومي تكشف عن هاتف Redmi K60 Ultra في حدث يعقد بين شهري يوليو وسبتمبر.

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