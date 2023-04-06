شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من إيلون ماسك إلى بيل جيتس.. أثرياء حاولوا بناء المدينة الفاضلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط إيلون ماسك لبناء مدينته الخاصة لعمال SpaceX و The Boring Company خارج أوستن في تكساس الأميركية، وفقًا لتقرير حديث من Wall Street Journal.

وقال التقرير إن الملياردير ورفاقه اشتروا ما لا يقل عن 3500 فدان من الأراضي في باستروب بولاية تكساس، على بعد حوالي 35 ميلاً خارج أوستن، وقيل إن لافتات لمدينة تسمى "Snailbrook" بدأت بالفعل في الظهور في المنطقة حسبما نقلت CNBC.

وذكرت الصحيفة أن ماسك وموظفيه وصفوا رؤية المدينة بأنها "نوع من المدينة الفاضلة في تكساس على طول نهر كولورادو"، مشيرة إلى أن المدينة سيتم تجهيزها بمنازل جاهزة وحوض سباحة ومنطقة رياضية خارجية وصالة ألعاب رياضية، بالإضافة إلى مدرسة خاصة.

ويخطط الرئيس التنفيذي لشركة Tesla أيضًا لبناء مجمع خاص خارج المدينة مباشرةً حيث يمكنه العيش، وفقًا للتقرير.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها ماسك عن بناء مدينة، حيث قال ماسك إنه يخطط لتشكيل مدينة بالقرب من منشآت إطلاق SpaceX أيضًا في عام 2021 تسمى "Starbase" في بوكا تشيكا في تكساس، على بعد 350 ميلاً من Snailbrook.

ويأتي هذا بالطبع إلى جانب خطط ماسك لبناء مدينة مكتفية ذاتيًا على سطح المريخ أعلن عنها لأول مرة في عام 2014.

في العام الماضي، قال ماسك إنه يتوقع أن يكون استعمار المريخ "عملًا شاقًا وصعبًا". وقال إنه يأمل في أن يغتنم الأشخاص الذين سيستعمرون المريخ الفرصة "لإعادة التفكير في المجتمع".