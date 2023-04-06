شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. أبل تقطع دعم App Store و Siri والخرائط من بعض هواتف أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان لديك هاتف أيفون iPhone قديم يزيد عمره عن 10 سنوات، فقد تضطر قريبًا إلى الحصول على التحديث، ذلك لأن شركة أبل تقطع الدعم للعديد من الخدمات عبر الإنترنت، مثل App Store و Siri و الخرائط، على الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل من iOS 11 إلى iOS 11.2.6.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه لهذا السبب، إذا كنت تمتلك جهازًا لا يمكنه الترقية إلى iOS 11.3 على أقل تقدير، فسيتم تعطيله إلى حد كبير اعتبارًا من مايو 2023.

على الرغم من أن شركة أبل معروفة بالتوقف عن توفير تحديثات الأخطاء والأمان لأنظمة التشغيل الأقدم، فإن هذه ستكون المرة الأولى التي تقوم فيها بخفض وظائفها بشكل فعال.

يمكن لأي iPhone يعمل بإصدار iOS 11 التحديث إلى iOS 12.5.4 على الأقل، والذي يتضمن iPhone 5S والإصدارات الأحدث، لذلك سيظل قادرًا على استخدام هذه الخدمات.

لكن أولئك الذين لديهم iPhone 5 أو أقدم ما زالوا عالقين مع iOS 10.3.4، لأن Apple لم تجعل أنظمة التشغيل الأحدث متاحة لتلك الأجهزة.

قد يتسبب ذلك في حدوث مشكلات للشركات التي توفر أجهزة iPhone أقدم وأرخص تكلفة للموظفين، أو لمستخدمي Apple الذين لا يرغبون في شراء أجهزة جديدة.

الأجهزة التي قد تتعطل في مايو

• iPhone 5 وأقدم.

• MacBook (أواخر 2009) وأقدم.

• iMac (أواخر 2009) وأقدم.

• MacBook Air (أواخر 2010) وأقدم.

• MacBook Pro (منتصف 2010) وأقدم.

• Mac Mini (منتصف 2010) وأقدم.

• Apple Watch الأصلية (السلسلة 0).

• Apple TV الجيل الثالث (2012) وأقدم.

بينما جميع الأجهزة الأحدث قادرة على التحديث إلى نظام تشغيل فعال.