تكنولوجيا: هاتف Moto G Power 5G ينطلق بمعالج Dimensity 930 وسعر يبدأ من 300 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة موتورولا عن هاتف Moto G Power 5G الذي يأتي برقاقة معالج Dimensity 930، ويدعم معدل تحديث 120Hz.

يتميز هاتف Moto G Power 5G بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 120Hz، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً يأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل للقطات macro.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 930، كما يأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

وينطلق Moto G Power 5G بقدرة بطارية 5000 mAh، كما يدعم قدرة شحن 10W، ويأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 13.

كما يدعم الهاتف الإتصال بشبكات 5G، و4G VoLTE، وWiFi، والبلوتوث 5.3، ويأتي بمدخل 3.5مم للسماعات، ويتوفر Moto G Power 5G بنموذج رئيسي بذاكرة 4 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت بسعر 300 دولار تقريباً.

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