تكنولوجيا: Realme حددت يوم 12 من أبريل للإعلان الرسمي عن Realme Narzo N55

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة Realme يوم 12 من أبريل الجاري لكشف النقاب عن هاتف Realme Narzo N55، ولقد شاركت Realme مقطع فيديو تشويقي على تويتر أكدت من خلاله تصميم هذا الإصدار.

تعقد Realme مؤتمرها القادم في السوق الهندي لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف Narzo N، ولقد أكدت الشركة على أن Realme Narzo N55 سيأتي بتقنية شحن فائق السرعة، كما يتميز بتصميم أنيق مع أفضل المميزات.

ولقد قدمت الشركة إصدارها السابق Narzo 20 Pro بتقنية الشحن السريع بقدرة 65W، ومن المتوقع أن يأتي Narzo N55 بترقية في تقنية الشحن عن الإصدار السابق.

ويؤكد مقطع الفيديو التشويقي على أن هاتف Narzo N55 يأتي بتصميم بنغمات ألوان ثنائية، كما يضم الهاتف إعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية.

أيضاً يضم الجانب الأيمن من إطار الهاتف زر التحكم في مستوى الصوتيات، مع زر التشغيل الرئيسي للهاتف الذي يدعم أيضاً إستشعار البصمة.

ومن المقرر أن تقدم Realme مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار في 7 وأيضاً 10 من أبريل قبل إنطلاق الحدث الرسمي للشركة.

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