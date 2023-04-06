تكنولوجيا: جوجل تعلن ان تطبيقات أندرويد ستسمح لك بحذف حسابك وبياناتك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ترغب جوجل في أن تجعل من السهل تنظيف حساب التطبيق كما هو الحال في إنشاء حساب. فقد أعلنت الشركة أن تطبيقات أندرويد على متجر Play ستتيح لك قريبًا حذف حساب وبياناته داخل التطبيق وعلى الويب. وسيتعين على المطورين أيضًا مسح البيانات الخاصة بأي حساب عندما يطلب المستخدمون حذف الحساب بالكامل.

تهدف هذه الخطوة إلى “توعية المستخدمين بشكل أفضل” بشأن التحكم الذي يمتلكونه في بياناتهم، وتعزيز الثقة في كل من التطبيقات ومتجر Play بشكل عام. كما أنها توفر المزيد من المرونة. يمكنك حذف بيانات معينة (مثل المحتوى الذي تم تحميله) دون الحاجة إلى مسح حسابك بالكامل، كما تقول جوجل. تضمن متطلبات الويب أيضًا أنك لن تضطر إلى إعادة تثبيت تطبيق لمجرد مسح معلوماتك.

تأتي التغييرات بعد عدة أشهر من قيام أبل بوضع قاعدة مماثلة لبرنامج App Store. كما يأتي هذا أيضًا في أعقاب الجهود المتزايدة التي يبذلها المنظمون للمطالبة بمزيد من التحكم في الخدمات.

فقد اقترحت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) مؤخرًا تغييرات في القواعد تتطلب طرقًا سهلة لإلغاء الاشتراكات والعضويات. بينما تركز اللجنة على الرسوم غير المرغوب فيها أكثر من الخصوصية، فإن الرسالة الموجهة إلى صانعي التطبيقات واضحة: توفير المزيد من التحكم في الحسابات أو مواجهة التداعيات.

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