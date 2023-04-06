تكنولوجيا: شاومي تخطط لإطلاق Xiaomi 13 Ultra للأسواق العالمية لاحقاً هذا الشهر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت صفحة Xiaomi الرسمية على منصة Weibo عن خطط الشركة لإطلاق هاتف Xiaomi 13 Ultra للأسواق العالمية لاحقاً هذا الشهر.

قدمت العملاق الصيني شاومي هاتف Xiaomi 12S Ultra السابق بأفضل إعدادات للكاميرة، إلا أن الهاتف إقتصر على السوق الصيني.

وفي ملف تعريفي من Leica نشر على منصة تويتر، وأيضاً تفاصيل نشرت في Weibo عبر شاومي كُشِف عن أن هاتف Xiaomi 13 Ultra يأتي بأفضل إعدادات في الكاميرة، كما يضم عدسات Summicron الجديدة.

من جانب أخر أعتمد هاتف شاومي بنموذج رقم 2304FPN6DG عبر IMDA في سنغافورة، ولقد كشفت القوائم عن دعم الهاتف لتقنية Wi-Fi، والبلوتوث، وأيضاً دعم الإتصال بشبكات 5G، كما يدعم NFC.

وتشير التوقعات إلى أن شاومي ستبدأ في نشر مزيد من التفاصيل حول Xiaomi 13 Ultra في إعلانات تشويقية تنشر خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يتميز الهاتف بتصميم ضخم للكاميرة.

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