تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف عن تفاصيل خيارات التخزين وسرعة الشحن بجهاز Vivo Pad 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Vivo لتوسيع مجموعة الأجهزة اللوحية الخاصة بها من خلال إطلاق Vivo Pad 2 في وقت لاحق من هذا الشهر.

من المتوقع أن يكون الجهاز خليفة لجهاز Vivo Pad الذي ظهر لأول مرة في أبريل 2022 مع شاشة IPS LCD بحجم 11 بوصة.

لقد تم تسريب الجهاز اللوحي الجديد كثيرًا مؤخرًا ويقال أنه يعمل بواسطة معالج Dimensity 9000. والآن، كشف تسريب جديد عن مزيد من المعلومات حول الجهاز اللوحي. لنلقي نظرة.

يدعي المصدر Digital Chat Station ان جهاز Vivo Pad 2 القادم سيكون متاحًا في إصدارات تخزين متعددة. قد يحتوي الطراز الأساسي على ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت وما يصل إلى 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية، بينما قد يكون الإصدار الأعلى مزودًا بذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 512 جيجابايت.

علاوة على ذلك، يميل الجهاز اللوحي إلى دعم الشحن السلكي بقوة 44 واط. ومع ذلك، لا تزال سعة البطارية غامضة.

من المتوقع أن يتم بيع الجهاز اللوحي مع لوحة مفاتيح مجمعة وقلم Vivo Pencil.

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