شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تطلق نموذجا للذكاء الاصطناعى يمكنه التعرف على العناصر داخل الصور والان مع تفاصيل الخبر
وقال قسم الأبحاث في الشركة في منشور على مدونة إن نموذجها المعروف باسم (نموذج تقسيم أي شيء)، أو (إس.إيه.إم)، يمكنه تحديد العناصر الموجودة في الصور ومقاطع الفيديو حتى إذا لم يكن قد تعامل مع تلك العناصر خلال تدريبه.
وباستخدام (إس.إيه.إم)، يمكن تحديد العناصر من خلال الضغط عليها أو كتابة اسمها. وفي أحد العروض التوضيحية، دفعت كتابة كلمة "قطة" الأداة إلى وضع مربعات على كل واحدة من القطط الموجودة في الصورة.
وقال الرئيس التنفيذي لـ Meta مارك زوكربيرج إن دمج مثل هذه "الوسائل الإبداعية المساعدة" للذكاء الاصطناعي في تطبيقات Meta يمثل أولوية هذا العام.
وتستخدم Meta داخليا تقنية مشابهة لنموذج (إس.إيه.إم) لمهام مثل وضع علامات على الصور ومراجعة المحتوى المحظور وتحديد المنشورات التي يتم ترشيحها لمستخدمي فيسبوك وانستجرام.
وقالت الشركة إن إطلاق نموذج (إس.إيه.إم) سيوسع نطاق الوصول إلى هذا النوع من التكنولوجيا.