شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تطلق نموذجا للذكاء الاصطناعى يمكنه التعرف على العناصر داخل ‏الصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت شركة ‏Meta Platforms‏ المالكة لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم ‏الأربعاء نموذج ذكاء اصطناعي يمكنه التعرف على العناصر داخل الصور، إلى ‏جانب مجموعة بيانات من التعليقات التوضيحية على الصور قالت إنها الأكبر من ‏نوعها على الإطلاق حسبما نقلت CNBC.

وقال قسم الأبحاث في الشركة في منشور على مدونة إن نموذجها المعروف باسم ‏‏(نموذج تقسيم أي شيء)، أو (إس.إيه.إم)، يمكنه تحديد العناصر الموجودة في ‏الصور ومقاطع الفيديو حتى إذا لم يكن قد تعامل مع تلك العناصر خلال تدريبه.‏

وباستخدام (إس.إيه.إم)، يمكن تحديد العناصر من خلال الضغط عليها أو كتابة اسمها. ‏وفي أحد العروض التوضيحية، دفعت كتابة كلمة "قطة" الأداة إلى وضع مربعات ‏على كل واحدة من القطط الموجودة في الصورة.‏

وتعلن شركات التكنولوجيا الكبرى عما تحققه من طفرات في مجال الذكاء ‏الاصطناعي منذ أن أحدث روبوت الدردشة تشات جي.بي التابع لشركة أوبن ‏إيه.آي المدعوم من شركة ‏Microsoft‏ ضجة كبيرة مما أدى إلى موجة من ‏الاستثمارات وسباق للسيطرة على الساحة.‏

وقال الرئيس التنفيذي لـ‎ Meta ‎‏ مارك زوكربيرج إن دمج مثل هذه "الوسائل ‏الإبداعية المساعدة" للذكاء الاصطناعي في تطبيقات ‏Meta‏ يمثل أولوية هذا العام.‏

وتستخدم ‏Meta‏ داخليا تقنية مشابهة لنموذج (إس.إيه.إم) لمهام مثل وضع علامات ‏على الصور ومراجعة المحتوى المحظور وتحديد المنشورات التي يتم ترشيحها ‏لمستخدمي فيسبوك وانستجرام.‏

وقالت الشركة إن إطلاق نموذج (إس.إيه.إم) سيوسع نطاق الوصول إلى هذا النوع ‏من التكنولوجيا. ‏