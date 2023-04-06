تكنولوجيا: تسريب مواصفات هاتف Vivo X Fold 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Vivo لإطلاق هاتفها الذكي الجديد القابل للطي؛ Vivo X Fold 2، إلى جانب جهازين Vivo X Flip و Vivo Pad 2 في الصين في وقت لاحق من هذا الشهر.

ووفقًا لتسريب جديد من Digital Chat Station، سيتم تجهيز Vivo X Fold 2 ببعض الميزات الرائعة التي من المؤكد أنها ستسعد عشاق التكنولوجيا.

سيحتوي Vivo X Fold 2 القادم على شاشة AMOLED E6 قابلة للطي بحجم 8.03 بوصة ودقة 2160 × 1916 بكسل. ستأتي هذه الشاشة القابلة للطي أيضًا بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز ونسبة سطوع تبلغ 1800 نتس في المتر المربع.

بالإضافة إلى ذلك، سيحتوي الهاتف الذكي على شاشة خارجية AMOLED E6 بحجم 6.53 بوصة ودقة 2520 × 1080 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع يبلغ 1600 نتس في المتر المربع.

سيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 وسيضم ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5x وذاكرة تخزين من نوع UFS 4.0. ومن حيث التخزين، من المتوقع أن يأتي الجهاز مع 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 512 جيجابايت من التخزين الداخلي.

يقال إن Vivo X Fold 2 سيعمل بنظام Android 13 مع واجهة OriginOS. من المتوقع أيضًا أن يحتوي الهاتف القابل للطي على بطارية بسعة 4800 مللي أمبير والتي ستدعم الشحن السلكي 120 واط والشحن اللاسلكي 50 واط.

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