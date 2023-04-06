تكنولوجيا: سوني تعمل على تطوير جهاز PlayStation جديد محمول باليد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضح تقرير جديد تفاصيل جهاز PlayStation Q Lite المحمول الجديد، والذي لا يزال في مرحلة اختبار ضمان الجودة. يوصف الجهاز المحمول الجديد بأنه جهاز PlayStation 5 DualSense مع شاشة LCD بحجم 8 بوصة، ولكن المهم هو أنه سيعمل فقط مع PlayStation Remote Play من سوني.

سيكون الجهاز قادرًا على بث ألعاب PS5، لكنه لن يكون قادرًا على تشغيل الألعاب بمفرده دون اتصال بالإنترنت. لا يوجد تأكيد ما إذا كان سيكون قادرًا على العمل مع منصات الألعاب الأخرى المستندة إلى مجموعة النظراء.

واستنادًا إلى المعلومات المقدمة، يمكن أن يكون جهاز PlayStation المحمول القادم من سوني مشابهًا لجهاز Nintendo Wii U GamePad الذي يتصل بـ Wii U عبر بروتوكول Wi-Fi معدّل بزمن انتقال منخفض ويسمح لك بلعب ألعابك على شاشة أصغر طالما أنك على نفس الشبكة مثل وحدة التحكم.

سيحتوي Project Q Lite على مشغلات تكيفية ومكبرات صوت وأزرار مستوى الصوت ومقبس صوت مقاس 3.5 ملم. ستدعم الشاشة دقة 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

من المتوقع أن تطلق سوني جهازها المحمول الجديد مباشرة بعد PS5 القادم بمحرك أقراص قابل للفصل والذي من المتوقع أن يتم إطلاقه في سبتمبر هذا العام وقبل إعلان PlayStation 5 Pro الذي يُشاع أنه سيتم في أواخر عام 2024.

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