تكنولوجيا: هاتفي Redmi Note 12S و Redmi Note 12 Pro 4G يظهران لأول مرة رسميًا في أوروبا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في حدث إطلاق إقليمي في أثينا باليونان، كشفت شركة شاومي عن جهازين جديدين، بالإضافة إلى Redmi Note 12 Pro و Redmi Note 12 و Redmi Note 12 4G.

كان قد تم الإعلان عن Redmi Note 12 Pro 4G قبل يومين في إندونيسيا، وهو الآن يشق طريقه إلى أوروبا، او على الأقل بعض الأجزاء الجنوبية والشرقية من أوروبا في الوقت الحالي، ولكن من المحتمل أن يحصل على إصدار أوسع في وقت لاحق.

يدعم الهاتف معالج Snapdragon 732G وهو مزود بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 67 واط وشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم ودعم Dolby Atmos و Dolby Vision وتسجيل الفيديو بدقة 4K.

لم يتم الكشف عن المواصفات الأخرى في الوقت الحالي، لكننا نعلم أنه سيتم بيع الهاتف في أوروبا مقابل 329 يورو.

الهاتف الثاني هو Redmi Note 12S، والذي يتميز بشاشة بحجم 6.43 بوصة ومعدل تحديث 90 هرتز، وهي على الأرجح شاشة LCD. هذا وبالإضافة إلى إعداد كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل.

يتم تشغيل هذا الجهاز بواسطة معالج MediaTek Helio G96 ويتميز بذاكرة تخزين قابلة للتوسيع وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم شحن 33 واط.

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