شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسوية أحدث دعوى قضائية أقامتها Activision Blizzard فى الرياضات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) مؤخرًا دعوى قضائية ضد Activision Blizzard بشأن حدود الرواتب في اتحادات الرياضات الإلكترونية الاحترافية، ورفعت الدعوى أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن اتهمت فيها استوديو تطوير الألعاب الذي يمتلك بطولات دوري مبنية حول ألعاب الفيديو "Overwatch" و "Call of Duty".

وزعمت هذه الدعوى أن الفرق المملوكة بشكل مستقل فرضت ضريبة "تعمل بشكل فعال كحد أقصى للراتب، وتعاقب الفرق على الدفع للاعبي الرياضات الإلكترونية فوق حد معين وتعويضات محدودة للاعبين في هذه البطولات".

وفقًا لتقرير صادر عن رويترز، وافقت وزارة العدل الآن على تسوية مع Activision Blizzard لحل الدعوى، ومع ذلك، يجب أن تتم الموافقة على التسوية من قبل قاضٍ فيدرالي.

سياسة ضريبة الرصيد التنافسي لشركة Activision: ما هي وكيف أثرت على الفرق؟

زعمت الدعوى القضائية لوزارة العدل أن سياسة "ضريبة الرصيد التنافسي" قد تم تصميمها لمعاقبة الفرق إذا تجاوز مبلغ تعويضهم الحد الذي حددته Activision.

وفقًا للإيداع ، "بينما وافق اللاعبون في البطولات الرياضية المحترفة الأخرى على قيود الرواتب كجزء من اتفاقيات المساومة الجماعية ، فإن اللاعبين في اتحادات Activision للرياضات الإلكترونية ليسوا أعضاء في اتحاد ولم يتفاوضوا أو يفاوضوا بشأن هذه القواعد."

كما أشارت الدعوى إلى أن Activision فرضت غرامة قدرها دولار واحد على الفرق المشاركة عن كل دولار تجاوز الحد.

ثم تم إعادة توزيع الرسوم المحصلة بين جميع الفرق غير المخالفة.

على سبيل المثال ، يدعي الإيداع أنه إذا حددت Activision حدًا لضريبة الرصيد التنافسي بقيمة مليون دولار ، فإن الفريق الذي أنفق 1.2 مليون دولار على تعويض اللاعب في موسم ما سيتعين عليه دفع غرامة قدرها 200000 دولار ، والتي سيتم توزيعها على الفرق الأخرى.

كيف يمنع قسم مكافحة الاحتكار Activision من فرض أي غرامات من هذا القبيل؟

قدمت Activision أيضًا مرسوم موافقة مقترحًا يمنع صانع COD من فرض أي من هذه القواعد التي ستعاقب الفرق على تجاوز مبلغ معين من التعويض.

وفقًا للإيداع ، ستحتاج Activision أيضًا إلى التصديق على أنها "أنهت جميع ضرائب الرصيد التنافسي في بطولات الرياضات الإلكترونية الاحترافية ، ولتنفيذ سياسات منقحة للامتثال لمكافحة الاحتكار وحماية المبلغين عن المخالفات ، وتقديم إشعار وشرح للحكم النهائي للفرق و لاعبين في دوريات الرياضات الإلكترونية المحترفة ".

زعمت وزارة العدل أيضًا أن دوريات Overwatch و Call of Duty قد جنتا ملايين الدولارات.

يشير التقرير أيضًا إلى أن Microsoft تحاول أيضًا إزالة العقبات التنظيمية للمضي قدمًا في شرائها المخطط لاستوديو الألعاب.