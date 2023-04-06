تكنولوجيا: أجهزة مكبرات Soundbar من سامسونج تحتل المركز الأول في الأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستطاعت أجهزة مكبرات Soundbar الصوتية المقدمة من سامسونج أن تحتل المركز الأول في الأسواق العالمية.

سيطرت شركة سامسونج للعام التاسع على التوالي على المركز الأول في مبيعات أجهزة مكبرات Soundbar الصوتية في الأسواق العالمية بأكبر حصة سوقية 20.2%.

ولقد أكد التقرير الذي نشر مؤخراً عبر “FutureSource” على أن شركة سامسونج إستطاعت أن تكون الشركة الرائدة في الأسواق العالمية بأجهزة Soundbar بنسبة مبيعات 18.4%.

ولقد أكد التقرير أن مكبرات soundbar المقدمة من سامسونج حصلت بالفعل على مراجعات إيجابية مع أعلى تقييم من خبراء الصناعة، حيث حصد إصدار HW-Q990B جائزة الأفضل في هذه الفئة من الأجهزة من AVForums في 2022.

كما كان جهاز HW-S800B الأفضل بتقييم مجلة Newsweek التي أكدت على أن الجهاز يقدم صوتيات رائعة متعددة الإتجاهات.

يذكر أن HW-Q950A وهو أحدث إصدارات سامسونج من أجهزة soundbar حصل على مراجعات إيجابية من الخبراء والمستخدمين، لما يتميز به هذا الإصدار من تصميم أنيق بقنوات 11.1.4 ودعم لتقنيات Dolby Atmos وDTS:X.

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