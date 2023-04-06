تكنولوجيا: تقرير يؤكد تأجيل دعم أجهزة MacBook Pro بشاشة OLED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير نشر مؤخراً على أن شركة ابل تؤجل دعم أجهزة MacBook Pro بشاشة OLED حتى عام 2026.

تستمر التسريبات في الكشف عن خطط ابل القادمة لجلب شاشات OLED لأجهزة MacBook، ولقد جاءت التفاصيل الجديدة من المحلل “Ross Young” والتي أشير فيها إلى أن ابل لن تقدم شاشات OLED في أجهزة MacBook Pro المميزة بحجم 14 و16 إنش في أي وقت قريب.

من جانب أوضح تقرير رويترز أن “Samsung Display” بدأت إستثمار جديد بقيمة 3.1 مليار دولار في منشأة صتاعية لإنتاج شاشات OLED بحجم 14 و16 إنش لدعم أجهزة MacBook Pro بحلول عام 2026.

ولقد أكد على هذه التفاصيل Young في تقرير سابق والذي أشير فيه إلى أن ابل لن تقدم MacBook Pro بشاشات OLED إلى أن تتوفر طاقة إنتاجية لدى موردي ابل لإنتاج شاشات OLED محسنة للأجهزة.

من جانب أخر تركز ابل في الوقت الحالي على إنتاج شاشات OLED لدعم أجهزة iPad Pro القادمة، كما أوضح المحلل “Young” أن ابل تقدم شاشات OLED للمرة الأولى في أجهزة MacBook Air حيث تخطط عملاق التكنولوجيا لإطلاق إصدار بحجم 13.4 إنش بشاشة OLED، كما أكد التقرير على أن سامسونج قد بدأت العمل على تطوير الشاشات المستخدمة في هذا الإصدار بالفعل.

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