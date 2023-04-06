شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من هم رواد فضاء مهمة القمر Artemis II؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) ووكالة الفضاء الكندية (CSA) عن أسماء أربعة رواد فضاء لمهمة القمر Artemis II.

إنها أول مهمة مأهولة لتأسيس وجود طويل الأمد على القمر للعلم والاستكشاف من خلال Artemis.

سيستخدم رواد الفضاء مركبة أوريون الفضائية التابعة لناسا لإجراء اختبار التحليق فوق القمر والعودة إلى الأرض. يمثل طاقم Artemis II آلاف الأشخاص الذين يعملون بلا كلل للوصول بنا إلى النجوم. قال مدير ناسا بيل نيلسون "هذا طاقمهم ، هذا طاقمنا ، هذا طاقم البشرية".

أسماء رواد فضاء Artemis II.

وسيجلس رواد فضاء ناسا ريد وايزمان وفيكتور جلوفر وكريستينا هاموك كوخ ورائد الفضاء وكالة الفضاء الكندية جيريمي هانسن في المركبة الفضائية، "لكل منها قصته الخاصة، لكنهما معًا يمثلان عقيدتنا: E pluribus unum - من بين كثيرين، معًا، ندخل حقبة جديدة من الاستكشاف لجيل جديد من البحارة والحالمين النجوم - جيل أرتميس "، وأضاف نيلسون.

ماذا سيفعل رواد الفضاء هؤلاء؟

قالت ناسا:" سيكون ريد وايزمان القائد ، وفيكتور غلوفر سيقود المركبة الفضائية ، وستكون كريستينا هاموك كوخ أخصائية المهمة 1 ، وسيعمل جيريمي هانسن كأخصائي المهمة 2. "سيعمل الطاقم على تنفيذ مجموعة طموحة من العروض التوضيحية أثناء اختبار الطيران."

مدة مهمة Artemis II

سيستغرق اختبار رحلة Artemis II حوالي 10 أيام، كما ستنطلق المركبة الفضائية على صاروخ نظام الإطلاق الفضائي القوي التابع للوكالة.

تشمل الدوافع الأخرى للمهمة إثبات أنظمة دعم الحياة لمركبة أوريون الفضائية والتحقق من القدرات والتقنيات اللازمة للبشر للعيش والعمل في الفضاء السحيق.

أهمية أفراد الطاقم

وسيضم طاقم المهمة "أول امرأة وأول شخص ملون"، مما يمهد الطريق لمهام استكشاف بشرية طويلة المدى إلى القمر، وفي النهاية المريخ.

لأول مرة منذ أكثر من 50 عامًا، سيكون هؤلاء الأفراد - طاقم أرتميس 2 - أول من يطير إلى محيط القمر.

وقالت فانيسا ويتشي، مديرة ناسا جونسون: "من بين الطاقم أول امرأة، وأول شخص ملون ، وأول كندي في مهمة قمرية، وسيمثل رواد الفضاء الأربعة أفضل ما في البشرية أثناء استكشافهم لصالح الجميع".

لماذا مهمات أرتميس مهمة؟

تهدف ناسا من خلال بعثات أرتميس إلى استخدام تقنيات مبتكرة لاستكشاف المزيد من سطح القمر.

قالت وكالة الفضاء الأمريكية إنها ستستخدم ما تعلمته لاتخاذ القفزة العملاقة التالية: إرسال رواد الفضاء الأوائل إلى المريخ.