تكنولوجيا: ابل تعمل على إعادة تصميم مركز التحكم في تحديث iOS 17

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد عملاق التكنولوجيا ابل لإطلاق تحديث iOS 17 في مؤتمر المطوريين المقرر عقده في شهر يونيو، ولقد أكدت أحدث التسريبات على أن ابل تعمل في هذا التحديث على إعادة تصميم مركز التحكم بشكل كامل.

تحرص شركة ابل على جلب المميزات الجديدة في كل إصدار من أنظمة تشغيل iOS، ولقد أشارت تسريبات جديدة إلى أن تحديث iOS 17 سيأتي بتركيز رئيسي على تحسين إستقرار النظام والآداء.

أيضاً أوضح مصدر التسريبات إلى أن أبرز المميزات المقدمة في هذا الإصدار ستكون في التغيير الذي سيطرأ على تصميم “Control Center”، حيث تستعد ابل لجلب تجديد شامل لمركز التحكم للمرة الأولى منذ إطلاق مركز التحكم في واجهة هواتف الأيفون.

ولقد أطلقت ابل ميزة مركز التحكم للمرة الأولى في نظام iOS 7 منذ 10 سنوات، كما أضافت ابل بعض التغييرات لمركز التحكم في iOS 11.

يذكر أن مصدر التسريبات لم يكشف عن تفاصيل دقيقة حول التغييرات المتوقعة لمركز التحكم في تحديث iOS 17 القادم، إلا أن التوقعات تؤكد على أن ابل ستعمل على تعزيز تجربة المستخدم في الوصول السريع لأدوات التحكم الرئيسية في النظام.

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