شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يخطط لجعل الدردشات أكثر أمانًا باستخدام قفل الدردشة الفردية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوفر واتساب حاليًا للمستخدمين خيار قفل التطبيق بالكامل على أنظمة تشغيل أندرويد و iOS، على نظام iOS ، يوفر واتساب خيار استخدام Face ID أو Touch ID بناءً على طراز iPhone لقفل التطبيق ، بينما على Android ، فإن الخيار الوحيد المتاح هو قفل التطبيق باستخدام قفل بصمة الإصبع.

أبلغ WABetaInfo أن ميتا تخطط لتقديم المزيد من خيارات القفل للمستخدمين على واتساب.

وفقًا للتقرير، بدأ تطبيق المراسلة الفورية بالفعل في اختبار خيار قفل الدردشات.

وفقًا للتقرير ، يتم اختبارها حاليًا في أحدث إصدار من WhatsApp Beta لنظام أندرويد.

الميزة متاحة حاليًا لاختيار مختبري الإصدارات التجريبية الذين يستخدمون الإصدار 2.23.8.2 من WhatsApp Beta ، ويتوفر التطبيق للتنزيل عبر متجر Google Play للمستخدمين الذين قاموا بالتسجيل في البرنامج التجريبي.

ما الذي تسمح به هذه الميزة للمستخدمين؟

ستوفر القدرة على قفل الدردشات للمستخدمين مزيدًا من الأمان والمرونة أيضًا. هذا يعني أنه يمكن للمستخدمين إما اختيار قفل تطبيق WhatsApp بالكامل أو قفل الدردشات التي يريدون حمايتها من أعين المتطفلين أو استخدام كليهما لمزيد من الأمان.

أين تجد الميزة

شارك WABetaInfo أيضًا لقطات شاشة تكشف عن موضع الميزة وكيفية عملها أيضًا.

وفقًا للصور المنشورة، سيتم تسمية القدرة على قفل الدردشة باسم Chat lock في WhatsApp.

وسيكون لدى المستخدمين خيار إضافة الدردشات في قائمة الدردشات المقفلة وهذا هو سيتم قفل الدردشات المضافة إلى القائمة ولا يمكن الوصول إليها إلا باستخدام رمز مرور أو مصادقة بيومترية.

وستتم أيضًا حماية قائمة الدردشات المقفلة ببصمة الإصبع أو رمز المرور، هذا يعنى، للوصول إلى الدردشات في قائمة الدردشة المقفلة ، سيطلب المستخدمون أيضًا مصادقة أنفسهم.

لاحظ أن الميزة يتم طرحها حاليًا لتحديد مختبري الإصدار التجريبي ومن المتوقع أن تصبح متاحة على نطاق واسع لمزيد من مختبري الإصدار التجريبي في جميع أنحاء العالم قبل طرحها رسميًا في الإصدار الثابت من التطبيق.