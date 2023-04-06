شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تسهل حظر مقاطع الفيديو المزعجة التى يتم تشغيلها تلقائيًا فى Edge والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل Microsoft Edge على ميزة حظر لتشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا، وبدأت Microsoft في اختبار إضافة الميزة الجديدة مع مختبري Edge في قناة Canary، مما يوفر هذا الخيار الجديد جنبًا إلى جنب مع خيارات السماح والحد الحالية لتشغيل مقاطع فيديو الويب تلقائيًا، وفقا لتقرير theverge.

ويقول فريق Microsoft Edge إنه "استمع إلى طلباتك بالحظر الصارم للتشغيل التلقائي للوسائط" بعد أن عرض سابقًا خيار "حد" يسمح بتشغيل الوسائط تلقائيًا اعتمادًا على ما إذا كنت قد زرت الصفحة في الماضي وكيف تفاعلت معها .

ويتم حاليًا طرح خيار الحظر الأكثر تقييدًا، ويقول فريق Microsoft Edge: "لقد بدأنا في إتاحة الميزة لبعض مستخدمي Canary لدينا وسنستمر في إتاحتها لمزيد من العملاء خلال الأسابيع المقبلة".

وإذا كنت لا تريد انتظار الخيار، فيمكنك إجباره على الظهور الآن، واختبرت Microsoft بهدوء خيار الحظر الجديد هذا لبضع سنوات ، ويلاحظ Neowin أن تمكين علامة “edge: // flags / # edge-autoplay-user-setting-block-option” سيسمح لك بتشغيل الخيار في أذونات الموقع قسم التشغيل التلقائي للوسائط في إعدادات Edge على الإصدار المستقر المنتظم للمتصفح.

بينما تضيف Microsoft ميزة حظر مقاطع فيديو التشغيل التلقائي المفيدة إلى Edge، وتخطط الشركة أيضًا لإضافة محفظة عملة مشفرة مضمنة أقل فائدة بكثير لـ Edge .

وقامت Microsoft باختبار ميزة المحفظة المشفرة داخليًا ومن المتوقع أن تشحنها في النهاية إلى المستهلكين من خلال "تجارب مبسطة تجعل التفاعل مع Web3 أسهل."