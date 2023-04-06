شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تفعيل وضع توفير الطاقة Power Saving فى تيليجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة تيليجرام في الأسابيع الماضية عن إطلاق تحديث جديد لتطبيق Telegram، يقدم عددًا من الميزات الجديدة، وعلي رأس هذه المميزات، هي وضع (توفير الطاقة) Power Saving.

يساعد وضع توفير الطاقة في تقليل استهلاك الطاقة وتحسين الأداء في الأجهزة القديمة، وعند تشغيله، ويُعطّل تلقائيًا بعض التأثيرات الحركية للتطبيق، مما يقلل من استهلاك الطاقة.

كيفية تفعيل وضع توفير الطاقة:

في البداية ستحتاج إلى تحديث تطبيق Telegram إلى أحدث إصدار، ويمكن لمُستخدمي الهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق تيليجرام من متجر جوجل، وهو مُتاح أيضًا لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ويمكن تنزيله للأجهزة الأخرى من موقع الخدمة.

بعد تحديث التطبيق، اتبع الخطوات التالية:

1- افتح تطبيق تيليجرام ثم انتقل إلى (الإعدادات) Settings.

2- اضغط فوق خيار (توفير الطاقة) Power Saving.

3- استخدم شريط التمرير الخاص بوضع توفير الطاقة لتحديد النسبة المئوية لطاقة البطارية التي تريد تشغيل وضع توفير الطاقة عند الوصول إليها.

4- حدد التأثيرات التي تريد تعطيلها عند تفعيل وضع توفير الطاقة، عن طريق تحريك الزر المجاور لكل تأثير.

يساعدك وضع توفير الطاقة فهو يُطيل عمر بطارية جهازك، خاصةً إذا كنت تستخدم هاتفًا قديمًا، ويمكنه أيضًا تحسين أداء تطبيق تيليجرام، مما يجعله أسرع وأكثر سلاسة.