شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقدم Nintendo إصلاحات مجانية غير محدودة لمشكلة Joy-Con drift فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم Nintendo بإصلاح مشكلات Joy-Con "drift" للاعبي Switch مجانًا، حتى لو لم تعد تحت الضمان، في أمريكا الشمالية منذ عام 2019، وعلى مدار السنوات الماضية، أطلقت نفس البرنامج في فرنسا وأمريكا اللاتينية.

والآن وسعت شركة الألعاب العملاقة خدمة الإصلاح المجانية غير المحدودة لركوب Joy-Cons إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) والمملكة المتحدة وسويسرا "حتى إشعار آخر"، وعلى موقعها على الإنترنت في المملكة المتحدة قالت الشركة إنها تقدم إصلاحات في تلك المناطق "لمتلازمة الاستجابة المتعلقة بعصي التحكم." علاوة على ذلك سيتم إصلاح المشكلة المعروفة للمستخدمين حتى لو كانت "ناجمة عن سوء الاستخدام، وفقا لتقرير engadget.

ويتمتع لاعبو Switch في أوروبا بحماية جيدة بالفعل مع ضمان يستمر لمدة 24 شهرًا بدلاً من 12 شهرًا فقط، وعندما حثت منظمة المستهلك الأوروبية (BEUC) على إجراء تحقيق في قضية Joy-Con drift في عام 2021، قالت 88% من الـ 25000 شكوى التي تلقتها من أشخاص أظهر مراقبوهم أعراض المشكلة خلال العامين الأولين، هذا يعني أن الضمان القياسي في أوروبا سيكون قادرًا على تغطية إصلاحات معظم الأشخاص، ولكن الآن يمكن للاعبين الحصول على Nintendo لإصلاح وحدات التحكم الخاصة بهم مجانًا، حتى بعد انتهاء الضمان.

فى حين أن BEUC وصفت هذا التطوير بأنه "فوز ملموس للمستهلكين"، إلا أنه يعتقد أيضًا أنه "إصلاح قصير المدى"، قالت المجموعة إنه في النهاية، سيظل يُسمح لـ Nintendo ببيع منتج به عيب معروف يؤدي إلى فشل مبكر، وهذا شيء تأمل أن يتم حظره في أوروبا.

يعد Joy-Con drift ، الذي يتميز بحركة الكشف عن Switch على الرغم من أن اللاعب لا يلمس العصي التناظرية لوحدات التحكم، مصدرًا ثابتًا للإحباط للاعبين لفترة طويلة الآن، وكان على Nintendo أن تواجه دعاوى قضائية تتهمها ببيع Joy-Con مع العلم أنها "معيبة"، وبينما أقر رئيس الشركة شونتارو فوروكاوا بالمشكلة واعتذر عنها مرة أخرى في عام 2020، إلا أنها لا تزال تمثل مشكلة تعذب المعجبين حتى يومنا هذا.