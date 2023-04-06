شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الإصدار التجريبى من iOS 16.5.. علامة تبويب رياضية وتسجيل الشاشة عبر Siri والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت آبل مؤخرًا تحديث iOS 16.4 لمستخدمي آيفون، بعد فترة وجيزة من طرح الشركة العملاقة للتكنولوجيا التي تتخذ من كوبرتينو مقراً لها ، أتاحت النسخة التجريبية الأولى من iOS 16.5 للمطورين والمختبرين العامين الأسبوع الماضي.

وفقا لبعض تقارير تحديث iOS التالي يجلب بعض الميزات الجديدة مثل Sports Tab في أخبار آبل، وتسجيل الشاشة عبر Siri والمزيد.

فيما يلي بعض التغييرات القادمة على أجهزة آيفون مع تحديث iOS 16.5:

علامة التبويب " الرياضة " في Apple News

مع الإصدار التجريبي من iOS 16.5 ، قدمت آبل علامة التبويب Sports في تطبيق News الخاص بها.

تتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين الوصول بسهولة إلى الأخبار والنتائج والجداول الزمنية المتعلقة بأي حدث رياضي.

في السابق كانت هذه المعلومات متاحة فقط ضمن علامة التبويب "اليوم".

تسجيل الشاشة عبر Siri

قدمت آبل أيضًا تحديثًا بسيطًا ومريحًا لأجهزة آيفون التي تعمل بنظام iOS 16.5 ، بالإضافة إلى علامة التبويب الرياضية الجديدة.

مع هذا التحديث القادم ، سيتمكن مستخدمو آيفون من استخدام Siri لبدء تسجيل الشاشة.

لبدء التسجيل يحتاج المستخدمون ببساطة إلى قول "يا Siri ، ابدأ تسجيل الشاشة" ويمكنهم إنهاء التسجيل في أي وقت.

يتعين على المستخدمين الانتقال إلى الإعدادات لتنشيط تسجيل الشاشة من خلال مركز التحكم.

تم الإبلاغ مؤخرًا عن تعطل تطبيق YouTube TV لمستخدمي Apple TV ، حيث أبلغ العديد من مستخدمي Apple TV عن تعطل تطبيق YouTube TV دون أي سبب واضح ، وفقًا لتقرير 9to5Google.

يتم إغلاق التطبيق على فترات عشوائية، مما يؤدي إلى إعادة المستخدمين إلى الشاشة الرئيسية

حاول بعض المستخدمين معالجة المشكلة عن طريق إعادة تشغيل جهاز البث الخاص بشركة آبل أو إعادة تثبيته ، بينما لجأ آخرون إلى الرجوع إلى الإصدارات السابقة من tvOS لمحاولة إيجاد حل.

وفقًا للتقرير لم تنجح أي من هذه الإصلاحات المؤقتة في حل المشكلة.

عبر المستخدمون المتأثرون عن شكاواهم على العديد من منصات التواصل الاجتماعي مثل Reddit و Twitter.