شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب.. ChatGPT لن يحدث تحولاً للاقتصاد الأميركى على المدى القريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الاقتصادي الأميركي بول كروجمان بأن ChatGPT والأنظمة الشبيهة به لن يحول على الأرجح الاقتصاد الأميركي خلال العقد المقبل حسبما نقلت CNBC.

وفي مقال لصحيفة New York Times، أشار كروجمان الحائز على جائزة نوبل إلى أن النماذج اللغوية الكبيرة في هيئتها الحالية لا ينبغي لها أن تؤثر على التوقعات الاقتصادية للعام المقبل.

وأضاف: من غير الأرجح أن يكون لديها تأثير كبير على التوقعات الاقتصادية للعقد المقبل.

كما شدد على أن التاريخ يرجح أن التأثيرات الاقتصادية الكبيرة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي ستستغرق فترة أطول من توقعات الكثيرين في الوقت الحالي حتى تتحقق.

وأشار في ذلك إلى ظهور الحوسبة منتصف القرن الماضي وتأثيرها المتأخر على إنتاجية العمل.

وكان تقرير لـGoldman Sachs توقع أن يهدد الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل شات حي بي تي نحو 300 مليون وظيفة بدوام كامل فى أمريكا وأوروبا.

كما توقع التقرير نمو الإنتاجية بنحو 1.5% في سوق العمل الأميركي خلال السنوات العشر المقبلة على افتراض حدوث تبني واسع النطاق للذكاء الاصطناعي.