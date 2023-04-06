شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول دعوى قضائية تتعلق بالتشهير ضد ChatGPT بسبب عمدة فى أستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس بلدية أسترالي إقليمي إنه قد يقاضي شركة OpenAI إذا لم تصحح مزاعم ChatGPT الكاذبة بأنه قضى فترة في السجن بتهمة الرشوة، فيما سيكون أول دعوى تشهير ضد خدمة الرسائل النصية الآلية.

وأصبح بريان هود، الذي تم انتخابه رئيسًا لبلدية هيبورن شاير، على بعد 120 كيلومترًا (75 ميلًا) شمال غرب ملبورن، في نوفمبر الماضي، قلقًا بشأن سمعته عندما أخبره أفراد من الجمهور أن ChatGPT قد وصفه زوراً بأنه طرف مذنب في فضيحة رشوة أجنبية تنطوي على وهي شركة تابعة لبنك الاحتياطي الأسترالي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

كان هود يعمل بالفعل في شركة Note Printing Australia، لكنه كان الشخص الذي أخطر السلطات بدفع رشاوى لمسؤولين أجانب للفوز بعقود طباعة عملات، ولم يُتهم قط بارتكاب جريمة، كما قال محامون يمثلونه.

وقال المحامون إنهم أرسلوا خطاب قلق إلى OpenAI مالك ChatGPT في 21 مارس، والذي أعطى OpenAI 28 يومًا لإصلاح الأخطاء المتعلقة بموكلهم أو مواجهة دعوى تشهير محتملة.

وقال المحامون إن شركة أوبن إيه آي، ومقرها سان فرانسيسكو، لم ترد بعد على رسالة هود القانونية، ولم ترد شركة OpenAI على رسالة بريد إلكتروني من رويترز خارج ساعات العمل.

وإذا رفع هود دعوى قضائية، فمن المحتمل أن تكون هذه هي المرة الأولى التي يقاضي فيها شخص مالك ChatGPT بسبب مطالبات قدمها منتج اللغة الآلي الذي أصبح شائعًا بشكل كبير منذ إطلاقه العام الماضي، وقامت Microsoft بدمج ChatGPT في محرك البحث Bing الخاص بها في فبراير.

وقال جيمس نوتون الشريك في شركة جوردون ليجال القانونية التابعة لهود لرويترز "من المحتمل أن تكون لحظة تاريخية من حيث تطبيق قانون التشهير هذا على مجال جديد للذكاء الاصطناعي والنشر في مجال تكنولوجيا المعلومات".

قال نوتون: "إنه مسؤول منتخب، سمعته مركزية في دوره"، اعتمد هود على سجل عام لتسليط الضوء على سوء سلوك الشركة، "لذلك يحدث فرقًا بالنسبة له إذا كان الناس في مجتمعه يصلون إلى هذه المواد".

ويتم تحديد مدفوعات أضرار التشهير الأسترالية عمومًا بحوالي 400000 دولار أسترالي، ولم يكن هود يعرف العدد الدقيق للأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى المعلومات الخاطئة عنه، وهو محدد لحجم التعويضات - لكن طبيعة التصريحات التشهيرية كانت خطيرة بما يكفي لدرجة أنه قد يطالب بأكثر من 200000 دولار أسترالي.

وقال نوتون إنه إذا قام هود برفع دعوى قضائية، فإنه سيتهم ChatGPT بإعطاء المستخدمين إحساسًا زائفًا بالدقة من خلال عدم تضمين الحواشي السفلية.