شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسهم "Digital World المرتبطة بـ"ترامب" تهبط بقوة.. والشركة تتوقع تفاقم خسائرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سهم Digital World Acquisition بنسبة 8% مسجلاً أكبر خسارة يومية منذ بداية العام الحالي بعد إعلان الشركة عن اضطرارها لتأجيل تقديم تقريرها المالي لعام 2022 حسبما نقلت CNBC.

وشركة "Digital World" هي شركة استحواذات خاصة مدرجة ببورصة ناسداك ومرتبطة بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وتعمل في الوقت الحالي على طرح العام لمنصة التواصل الاجتماعي التابعة له Truth Social.

وأوضحت الشركة أن موظفيها بحاجة إلى المزيد من الوقت لإعداد البيانات المالية متوقعة أن يتم تقديمها في غضون 15 يوماً.

كما توقعت أن تتكبد خسائر بنحو 10 ملايين دولار في عام 2022 مقابل خسائر بنحو 1.4 مليون في العام الذي سبقه.

وتتزامن أزمة شركة "Digital World" مع مثول الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمام المحكمة اليوم الثلاثاء بعد توجيه 34 تهمة جنائية له، ونفى "ترامب" جميع التهم الموجه له في المحكمة اليوم علماً أن المدعي العام في مانهاتن أكد أن ترامب متهم بتزييف سجلات أعمال لإخفاء معلومات وأنشطة غير قانونية.

وكانت شركة "Digital World" قد أعلنت بنهاية شهر مارس المنصرم عن إقالة رئيسها التنفيذي السابق باتريك أورلاندو وتعيين إريك سوايدر مديراً تنفيذياً مؤقتاً.