شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيرجن أوربيت تقدم طلبا لإفلاسها بعد فشل جهود التمويل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت شركة Virgin Orbit طلبًا لإفلاسها يوم الإثنين من الأسبوع الجارى وهى الخطوة التى تأتى بعد فترة وجيزة من فشل شركة إطلاق القمر الصناعى فى تأمين صفقتين تمويل وإجازة معظم موظفيها.

وبدأت الشركة التى تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها عملية الإفلاس بموجب الفصل 11 ، والذى يُعرف باسم "إفلاس إعادة التنظيم" ويسمح للشركة بمواصلة العمليات الأساسية أثناء البحث عن مشترٍ، وفقا لتقرير space.

وستقدم شركة Virgin Investments Limited ، وهي أيضًا جزء من مجموعة Virgin التي يملكها الملياردير Richard Branson وتمتلك 75٪ من Virgin Orbit 31.6 مليون دولار لدعم استمرار الشركة حتى بيعها ، وفقًا لبيان الشركة .

وتم طرح شركة Virgin Orbit التي تأسست في عام 2017 ، للاكتتاب العام في أغسطس 2021 من خلال الاندماج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC) تسمى NextGen Acquisition Corp. II، ورفعت العذراء أوربت 228 مليون دولار من هذا الاندماج أقل من نصف المبلغ المتوقع البالغ 483 مليون دولار ، وفي أحدث تقرير أرباح ربع سنوي صدر في نوفمبر 2022 ، أشار مزود الإطلاق إلى أنه كان يعمل بخسارة قدرها 50.5 مليون دولار.

وعانت مهمة "Start Me Up" التابعة لشركة Virgin Orbit من فشل إطلاق صاروخ في يناير 2023 بسبب خطأ تقني ، مما أدى إلى فقدان تسعة أقمار صناعية للعملاء، و بحلول منتصف شهر مارس أوقفت الشركة عملياتها مؤقتًا وأعلنت تسريح العمال لحوالي 90٪ من قوتها العاملة.

وفي الأسبوع الماضي ، كانت الشركة تجري محادثة مع اثنين من الممولين لكنها فشلت في تأمين صفقة ، والتي بدت أنها القشة الأخيرة والعامل الحاسم وراء قرار الشركة بتقديم ملف إفلاس.

وبلغت قيمة الشركة 65 مليون دولار في نهاية يوم الاثنين 3 أبريل وانخفضت أسهمها بنسبة 24٪ أمس الثلاثاء 4 أبريل بعد فترة وجيزة من إعلان إفلاسها ، حسبما أفاد جوي روليت من رويترز .

وقالت Virgin Orbit إنها "تركز على استنتاج سريع لعملية البيع الخاصة بها" وقدمت طلبًا للإفلاس في محكمة الإفلاس في الولايات المتحدة لمقاطعة ديلاوير، وستعقد جلسة الاستماع الأولى عبر Zoom اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة إنها قدمت بالفعل المستندات المطلوبة للموافقة عليها من محكمة ديلاوير لاستخدام أموال الشركة في متناول اليد ، والتي كانت 71 مليون دولار وفقًا لتقرير الأرباح الفصلية الأخير للشركة.

وتحتاج الشركة أيضًا إلى موافقة محكمة ديلاوير للوصول إلى شركة Virgin Investments البالغة 31.6 مليون دولار، وسيتم استخدام هذه الأموال لدعم عملية الإفلاس بما في ذلك دفع أجور الموظفين المتبقية.