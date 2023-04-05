تكنولوجيا: سلسلة أجهزة TCL C64 QLED 4K للعام 2023 تتوفر بسعر يبدأ من 450 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت TCL خلال الفترة الماضية عن سلسلة أجهزة TCL C64 QLED 4K للعام 2023، واليوم تنطلق هذه الإصدارات للسوق الأوروبي بسعر يبدأ من 450 يورو.

تتميز سلسلة أجهزة TCL C64 QLED 4K بتصميم نحيف، كما تتوفر بحجم 43 وصولاً إلى 85 إنش، وتدعم هذه الإصدارات معدل تحديث 60 Hz، مع “Motion Clarity” لعرض إنسيابي وواضح للصور.

أيضاً تدعم تقنية Quantum Dot و HDR PRO إنتاج صور واضحة بألوان مميزة بسطوع أعلى، وتصل نسبة السطوع في الشاشات إلى 450 nit.

كما تأتي الأجهزة بمعايير HDR10+، وتدعم تقنية Dolby Vision، وDTS Virtual:X، أيضاً تتكامل الأجهزة مع Google TV لدعم المستخدم بمحتوى من أشهر خدمات البث مثل Netflix وAmazon Prime وDisney Plus.

أيضاً تدعم الأجهزة المستخدم في التحكم في الأجهزة الذكية عبر مساعد جوجل الرقمي، أو مساعد Alexa الرقمي.

ولتشغيل الألعاب تضم سلسلة C64 نمط Game Master 2.0، وAMD FreeSync، ونمط للإستجابة السريعة للألعاب، وتتضمن الأجهزة منافذ HDMI 2.1 (eARC)، وUSB 3.0، وتتوافق مع تقنية Dolby Atmos، ويتوفر الإصدار المميز بحجم 43 إنش بسعر 450 يورو.

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