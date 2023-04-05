تكنولوجيا: تحديث iOS 17 يتوافق مع هواتف الأيفون التي تدعم إصدار iOS 16 الحالي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتوافق تحديث iOS 17 القادم من ابل مع الإصدارات الحالية التي تعمل بنظام تشغيل iOS 16 والتي تتضمن هواتف iPhone X، و iPhone 8 وأيضاً iPhone 8 Plus.

على عكس ما جاء من تفاصيل مؤخراً حول إسقاط ابل دعم التحديث الجديد iOS 17 عن هواتف iPhone X، و iPhone 8 وiPhone 8 Plus، أكدت تسريبات جديدة على إستمرار دعم هذا التحديث لكافة الإصدارات التي تدعم بالفعل iOS 16.

ولقد أشارت التوقعات أن تحديث iOS 17 لن يتوافق مع هواتف iPhone X، و iPhone 8، والجيل الأول من أجهزة iPad Pro بحجم 9.7 إمش و12.9 إنش، وأيضاً الجيل الخامس من أجهزة الآيباد.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تحديث iOS 17 خلال مؤتمر المطوريين المقرر عقده في 5 من شهر يونيو المقبل، على أن تقدم ابل هذا التحديث مع تحديث ipados 17، كما تؤكد ابل خلال الحدث على الأجهزة والهواتف المتوافقة مع التحديثات الجديدة.

يذكر أن تحديث iOS 16 أسقط الدعم عن بعض الأجهزة القديمة التي تتضمن iPhone SE وiPhone 6s وiPhone 6s Plus وiPod touch وiPhone 7 وiPhone 7 Plus.

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