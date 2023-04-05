تكنولوجيا: سيارة Mercedes EQE SUV توفر رفاهية كبيرة في حجم صغير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو ان شركة مرسيدس لديها خطة واضحة جدا. فستستمر مجموعة EQ في النمو حيث تعمل على تحقيق التكافؤ مع سياراتها التي تعمل بالغاز، وستقوم شركة السيارات في النهاية بتحويل سياراتها الاستهلاكية إلى تلك التي تعمل على الإلكترونات.

وأحدث جزء من هذا المخطط هو سيارة EQE SUV، الإصدار الأكبر والأطول من سيارة EQE سيدان. كلاهما صديقان للبيئة في الفئة E وكلاهما يجلب ما نحبه في EQS إلى جمهور أوسع.

بسعر يبدأ من 77900 دولار، لن تبهرك EQE SUV إذا كنت خلف مقود أي سيارة مرسيدس EV أخرى. بدلاً من ذلك، فإن السيارة الكهربائية الفاخرة متوسطة الحجم هي قطعة من أحجية أكبر. هذا لا يعني أن السيارة لا تفي بوعد مرسيدس-بنز بسيارة فاخرة. إ

تتمتع السيارة بمقصورة مريحة وركوب سلس وتوجيه محكم ولكنه مقبول وبالطبع نظام MBUX للمعلومات والترفيه مع التحكم الصوتي داخل السيارة والذي يعمل بالفعل. جميع مستويات القطع الثلاثة

لمزيد من المعلومات حول سيارة مرسيدس-بنز EQE SUV 2023، شاهد الفيديو أدناه.

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