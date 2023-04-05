شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك ماسنجر يتيح ممارسة ألعاب متعددة اللاعبين أثناء مكالمات الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فيسبوك تنفيذ ألعاب متعددة اللاعبين في ميزة مكالمات الفيديو داخل ماسنجر ، وتتيح لك هذه الوظيفة التحدث مع الأصدقاء والعائلة في 14 عنوانًا متاحًا حاليًا، وفقا لتقرير engadget.

وتتوفر ميزة ألعاب مكالمات الفيديو على Messenger لأنظمة iOS و Android والويب ، دون الحاجة إلى عمليات تثبيت متخصصة، وتتضمن الألعاب الـ 14 التي يتم عرضها عند إطلاق الألعاب المفضلة القديمة مثل Words With Friends و Mini Golf FRVR إلى ألقاب أحدث مثل Card Wars و Exploding Kittens ، وتم تصميم كل لعبة ليلعبها ما لا يزيد عن شخصين ، على الرغم من أن كل عنوان يضم أقصى عدد مختلف للاعبين.

وتم تحسين كل لعبة للخدمة ، مع لوحات رئيسية محددة بوضوح ، وواجهة مستخدم تعزز تجربة Messenger، وكل ما عليك القيام به هو ابدأ مكالمة فيديو على Messenger ، اضغط على زر وضع المجموعة ، واضغط على أيقونة "تشغيل" ، ثم تصفح مكتبة الألعاب المتاحة.

وتقوم الشركة بتجربة الألعاب التي تدعم Messenger خلال السنوات القليلة الماضية ،لكن لا شيء عالق حقًا، لذلك يأمل المرء أن يتمتع هذا الوضع الجديد ببعض القدرة على البقاء.

وتشكيلة الإطلاق هنا ضئيلة نسبيًا ، حيث تحتوى على 14 عنوانًا لكن Facebook Gaming تقول إن المزيد من الألعاب المجانية فى الأفق في وقت لاحق من هذا العام، ولهذه الغاية تحث الشركة المطورين المهتمين على الاتصال بمدير الشركاء للحصول على تفاصيل حول كيفية إضافة ألعاب إلى النظام الأساسى، وتأتى هذه الأخبار بعد أشهر فقط وأغلقت Meta تطبيق Facebook Gaming المستقل.