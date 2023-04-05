شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طائرة هليكوبتر تابعة لناسا تسجل رقمين قياسيين للرحلة على المريخ.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت مروحية المريخ التابعة لناسا Ingenuity رقمين قياسيين فى آخر رحلة لها.

وعند الانتقال إلى سماء المريخ يوم الأحد 2 أبريل ، انطلق الإبداع بسرعة قياسية بلغت 6.5 متر في الثانية و15 ميلاً فى الساعة ، متجاوزاً بشكل مريح الرقم القياسي السابق البالغ 6 أمتار في الثانية 13 ميلاً في الساعة الذي سجله فى فبراير، وفقا لتقرير digital trend.

كما وصلت المروحية إلى ارتفاع 52.5 قدمًا (16 مترًا) ، متجاوزة رقمها القياسي السابق البالغ 46 قدمًا (14 مترًا) الذي حققته في ديسمبر.

ويعد هذا الإنجاز تأكيدًا إضافيًا للعمل المثير للإعجاب الذي تم بذله في إنشاء المروحية التي يبلغ وزنها 4 أرطال ويبلغ ارتفاعها 19 بوصة ، والتي أكملت الآن 49 رحلة على الكوكب الأحمر.

وعندما وصل الإبداع إلى المريخ بمركبة المثابرة في فبراير 2021 ، كان الهدف الرئيسي لمختبر الدفع النفاث التابع لناسا - موطن الفريق المشرف على المهمة - هو معرفة ما إذا كان قادرًا على الطيران والتحكم في جو أرق بكثير من الغلاف الجوي للأرض.

وبعد دخول كتب التاريخ بأول رحلة له في أبريل 2021 نمت ثقة الفريق ، حيث أرسل الإبداع في رحلات أطول وأعلى وأسرع فوق سطح المريخ الصخري.

وجميع رحلات الطائرة ذاتية القيادة ، ويتم توجيهها من خلال أنظمة التوجيه والملاحة والتحكم على متن الطائرة التي تدير الخوارزميات التي أنشأها فريق مختبر الدفع النفاث.

وكان أداء البراعة جيدًا لدرجة أن مختبر الدفع النفاث بدأ في استخدام الكاميرا المواجهة للأسفل لجمع البيانات لمساعدة فريق المثابرة في العثور على المسارات الأكثر أمانًا وفعالية حيث شق المسبار طريقه بين المواقع المهمة بحثًا عن دليل على الحياة الميكروبية القديمة .

لكن لم يكن الأمر كله سلسًا بالنسبة إلى Ingenuity ، حيث كان على مهندسي JPL حل العديد من المشكلات الفنية التي أثرت على الماكينة الطائرة على مدار العامين الماضيين.

والآن تقترب المروحية من رحلتها الخمسين ، والتي من المقرر إجراؤها اليوم الأربعاء ، فقد تجاوزت توقعات ناسا ، مما يضمن أننا سنرى إصدارات أكثر تقدمًا من الإبداع تطن فوق سطح المريخ في السنوات القادمة.