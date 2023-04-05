تكنولوجيا: تفاصيل جديدة حول مواصفات جهاز Galaxy Tab S9 Ultra اللوحي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم العملاق الكوري سامسونج قريباً للأسواق جيل جديد من أجهزة الشركة اللوحية المميزة من سلسلة Galaxy Tab S9، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل المعالج والبطارية في إصدار Galaxy Tab S9 Ultra.

ولقد أوضحت التفاصيل التي جاءت من “Ice Universe” أن جهاز Galaxy Tab S9 Ultra اللوحي يأتي بأبعاد 326.4 في 208.6 في 5.5مم على غرار جهاز Galaxy Tab S8 Ultra، أيضاً يتميز الإصدار الجديد بوزن 737 جرام أي أكبر بنسبة 10 جرام عن الإصدار السابق.

ومن المقرر أن يضم S9 Ultra شاشة Super AMOLED بحجم 14.6 إنش، ودقة عرض 1848 في 2960 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.

كما يؤكد مصدر التسريبات على أن سامسونج تدعم هذا الإصدار من الأجهزة اللوحية بقدرة بطارية 11200 mAh، على أن يدعم الجهاز تقنية الشحن السريع بقدرة 45W.

أيضاً ينطلق إصدار Ultra برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X.

وتدعم سامسونج جهاز Galaxy Tab S9 Ultra بمعايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، وهي ميزة تقدم للمرة الأولى في سلسلة Galaxy Tab S، حيث إقتصر دعم هذه المعايير على أجهزة Tab Active في السابق.

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