تكنولوجيا: سامسونج تستثمر 3 مليار دولار في إنتاج شاشات العرض… استعدادًا لانتقال أبل إلى OLED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ذكرت وكالة رويترز اليوم أن Samsung Display قد استثمرت ما يزيد قليلاً عن 3 مليارات دولار في إنتاج شاشات OLED. بعد ذلك، ربطت مقالة نشرتها 9to5Mac هذا التمويل الإضافي بـ “الطلب المتزايد بشكل كبير” من شركة أبل على شاشات OLED.

وفقًا لعدد من المصادر، سيتم نقل عدد من المنتجات الرئيسية في محفظة شركة أبل إلى تقنية OLED في المستقبل القريب. يتضمن ذلك مجموعة iPad Pro المتطورة من أبل وأجهزة MacBooks الخاصة بالشركة.

ووفقًا لمعظم التقارير، ستحتوي مجموعة iPad Pro 2024 القادمة على شاشات OLED حصريًا. هذا يعني أن أبل ستتخلى بشكل فعال عن نوعين من الشاشات؛ IPS LCD و MicroLED.

في الجزء الأكبر من عقد من الزمان، اعتمدت أبل حصريًا على شاشات IPS LCD في الغالبية العظمى من منتجاتها. في حين أن هذه الأنواع من شاشات العرض لها بعض الامتيازات، إلا أن شاشات OLED أفضل من شاشات كثيرة.

نظرًا لإغرائها بجودة الصورة الفائقة، رضخت شركة أبل في النهاية وتبنى هاتف آيفون شاشة OLED مع iPhone X.

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