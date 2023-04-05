تكنولوجيا: رصد جهاز Google Pixel Tablet في قاعدة بيانات FCC

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة جوجل لإطلاق أول جهاز لوحي بعلامة Pixel tablet في مؤتمرها السنوي للمطوريين، ولقد رصد الجهاز اللوحي في منصة FCC بميزة دعم الإتصال UWB.

ينطلق مؤتمر جوجل I/O الشهر المقبل للإعلان عن الجديد من برمجيات وأجهزة وأيضاً خطط عملاق البحث القادمة، ولقد أكدت جوجل في المؤتمر السابق على خططها لإطلاق Pixel tablet، كما كشفت أحدث التسريبات عن إعتماد الجهاز اللوحي بالفعل في FCC.

وتكشف التفاصيل التي جاءت من منصة FCC على أن جهاز Pixel tablet يدعم معايير UL، كما إستعرضت القوائم المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار.

ويظهر Pixel Tablet في التسريبات بنموذج رقم GTU8P، ويدعم الإتصال بالبلوتوث، وWiFi، ويدعم أيضاً الإتصال (UWB).

ومن المقرر أن تدعم ميزة النطاق الترددي الفائق (UWB) الإتصال بالأجهزة القريبة ونقل البيانات، كما تشير التسريبات إلى أن جوجل تتوسع بالميزة لتشمل مهام أكثر تتخطى المفتاح الرقمي للسيارة والمهام الرئيسية في هواتف Pixel.

أيضاً رصد جهاز Pixel Tablet في قاعدة بيانات UL Solutions بنفس النموذج، ودعم الشحن السريع بقدرة 18W، كما تشير التسريبات إلى أن قاعدة الشحن اللاسلكية التي تقدم مع الجهاز تدعم سرعة شحن تصل إلى 30W، على أن تدعم قاعدة الشحن العمل كمكبر صوتي.

يذكر أن جهاز Pixel Tablet يأتي بتصميم فاخر من السيراميك مع حواف سميكة في محيط الشاشة، ويدعم الجهاز رقاقة معالج Tensor، ويتميز الجهاز بحجم 11 إنش، كما يأتي بسعة تخزين 256 جيجا بايت.

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