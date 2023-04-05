شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. أبل تخسر قضية تسجيل علامة تجارية اتحادية لـ"Apple Music" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسرت شركة Apple محاولة لتسجيل جزء من علامة تجارية اتحادية لـ "Apple Music" بعد أن حكمت محكمة استئناف أمريكية لموسيقي جاز طعن في طلب عملاق التكنولوجيا.

رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية حجة شركة أبل بأن لها الأولوية على حقوق العلامة التجارية لعازف البوق تشارلي بيرتيني استنادًا إلى ملكيتها لعلامة تجارية سابقة من شركة البيتلز الموسيقية أبل، وفقاً لموقع gadgets360.

سمحت المحكمة لبيرتيني بمنع عرض Apple للحصول على علامة تجارية فيدرالية لـ Apple Music تغطي العروض الحية، وهي واحدة من عدة استخدامات للعلامات التجارية سعت Apple إلى تأمينها.

وقال محامي برتيني شقيقه جيمس برتيني إنهم سعداء بالقرار بعد "صراع طويل وصعب، وربما سيساعد هذا القرار الشركات الصغيرة الأخرى على حماية حقوق علامتها التجارية".

أطلقت Apple خدمة البث المباشر في عام 2015 وتقدمت في نفس العام بعلامة تجارية "Apple Music" الفيدرالية تغطي عدة فئات من خدمات الموسيقى والترفيه، وعارض برتيني الطلب، بحجة أن الاسم قد يسبب التباسًا مع العلامة التجارية "Apple Jazz" التي استخدمها منذ عام 1985 للإعلان عن الحفلات الموسيقية.

اتفق الجانبان على أن علامة Apple من المحتمل أن تربك المستهلكين، لكن محكمة تابعة لمكتب العلامات التجارية بالولايات المتحدة قضت بشركة Apple في عام 2021، ووجدت أنها تمتلك حقوقًا سابقة في الاسم بناءً على علامة تجارية "Apple" لعام 1968 للتسجيلات الصوتية التي اشترتها من Apple في عام 2007.

عكست لجنة دائرة فدرالية بالإجماع قرار رفض معارضة برتيني، وقالت إن شركة آبل لا يمكنها "تحويل" حقوق علامتها التجارية الخاصة بالعروض الحية إلى علامة Apple Corps التجارية للتسجيلات الصوتية، وهي فئة مختلفة من السلع.

وقالت المحكمة إن "وضع علامة لسلعة أو خدمة واحدة لا يمنح الأولوية لكل سلعة أو خدمة أخرى في طلب العلامة التجارية".