تكنولوجيا: شاومي تطلق جهاز MIJIA Smart Clothes Dryer 1S المزود بمحرك DC موفر للطاقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعد جهاز مجفف الملابس MIJIA Smart Clothes Dryer 1S أحدث إضافة إلى مجموعة مجففات الملابس من شاومي. إذ يتميز الجهاز بتصميم فائق النحافة يسمح بالتثبيت المدمج والمخفي، مع عصا تجفيف قابلة للسحب يمكن إخفاؤها بالكامل داخل السقف.

يبلغ سمك عصا التجفيف 9.9 سم فقط عند وضعها بعيدًا، أي ما يقرب من 30٪ أنحف من الجيل السابق.

يتميز المجفف بتصميم متكامل مع عصاة التجفيف من سبائك الألومنيوم من ست سلاسل، و 49 خيطًا من الحبال السلكية الفولاذية SUS304، ويمكنه تحمل حمولة تصل إلى 35 كجم.

كما إنه مُجهز بـ 32 مشبك أم وطفل، 4 عصاة تجفيف، 4 حبال سلكية أفقية، 38 فتحة تعليق مقاومة للرياح، ويمكن تعديل طول عصا التجفيف تلسكوبيًا. يدعم المجفف أيضًا ارتفاع الرفع المخصص ووظيفة الذاكرة، مما يجعله أكثر ملاءمة لتجفيف الملابس.

يأتي مجفف الملابس Mijia الذكي مزودًا بإضاءة LED بقوة 20 واط تدعم التعتيم بدون خطوات، والذي يمكن أن يحل محل أضواء الشرفة. كما انه متصل ببيئة شاومي الذكية ويمكن ربطه بالغسالة ومفتاح التعرف على جسم الإنسان. وهو يدعم التحكم في مكبرات الصوت وتطبيق Mijia وشاشة شاومي الرئيسية الذكية وجهاز التحكم عن بعد.

يأتي الجهاز مزود بمحرك DC هادئ الصوت يوفر 50٪ من الكهرباء مقارنة بالجيل السابق من محرك التيار المتردد. كما أن لديه آليات حماية متعددة مدمجة مثل ماس كهربائى وزيادة الوزن وفشل المحرك والجهد الزائد والارتفاع المفاجئ.

يتوفر مجفف الملابس Mijia Smart 1S حاليًا في Xiaomi Mall للتمويل الجماعي بسعر 899 يوان.

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