شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيتس يرد على الداعين إلى إيقاف تطوير الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت (بيل جيتس) لوكالة رويترز إن الدعوات لوقف تطوير الذكاء الاصطناعي لن «تحل التحديات» في المستقبل، وذلك في أول تعليق علني له منذ الخطاب المفتوح الذي أثار جدلًا بشأن مستقبل التقنية.

وقال جيتس، الذي بدأ مسيرته في مجال التقنية ثم تحوّل إلى ناشط في أعمال الخير، إنه ينبغي التركيز في أفضل السبل لاستخدام التطورات في الذكاء الاصطناعي، ذلك أنه من الصعب فهم كيف يمكن تنفيذ التوقف المؤقت لتطوير الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وفقاً لموقع aitnews.

وتأتي مقابلة جيتس مع رويترز بعد الخطاب المفتوح، الذي نُشر الأسبوع الماضي وشارك في توقيعه (إيلون ماسك)، وأكثر من 1,000 خبير في مجال الذكاء الاصطناعي، طالبوا فيه بوقف عاجل لتطوير إصدارات أقوى من نموذج اللغة الكبير (جي بي تي-4) GPT-4 الذي تدعمه مايكروسوفت.

ويمتاز روبوت الدردشة بقدرته على تقديم ردود شبيهة بالإنسان على نحو مذهل، وهو يجيب عن الأسئلة المتتابعة، ويعترف بالأخطاء، ويتحدى الافتراضات غير الصحيحة، ويرفض أيضًا الأوامر غير المناسبة. كما يمكنه كتابة القصائد والأوامر البرمجية وغير ذلك الكثير.

وقال الخبراء، ومنهم المؤسس المشارك لشركة آبل (ستيف وزنياك)، في الخطاب إن المخاطر والفوائد المحتملة على المجتمع بحاجة إلى تقييم.

وقال جيتس يوم الاثنين: «لا أعتقد أن مطالبة مجموعة معينة بالتوقف مؤقتًا يحل التحديات». وأضاف: «من الواضح أن هناك فوائد كبيرة لهذه الأشياء … ما نحتاج إليه هو تحديد المجالات الشائكة».

وسعت مايكروسوفت إلى التفوق على أقرانها من خلال استثمارات بمليارات الدولارات في شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي (أوبن أي آي) OpenAI المطورة لروبوت الدردشة (شات جي بي تي) ChatGPT.

وقال جيتس، البالغ من العمر 67 عامًا، في محاولة منه لتشجيع (شات جي بي تي)، الذي أصبح حديث الساعة منذ إطلاقه أواخر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إن روبوت الدردشة الذكي سيجعل العديد من الوظائف المكتبية أكثر كفاءةً.

وعلى الرغم من تنحي جيتس عن مجلس إدارة مايكروسوفت في عام 2020 فهو لا يزال يقضي 10 في المئة من وقته في المقر الرئيسي للشركة في ولاية واشنطن، وذلك بحسب مجلة فوربس.

وقال جيتس في منشور على مدونته بعنوان «بدأ عصر الذكاء الاصطناعي»، نُشر في 21 آذار/ مارس الماضي، أي قبل يوم من الخطاب المفتوح، إنه يعتقد أنه يجب استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في الحد من بعض أسوأ حالات الإجحاف في العالم.

وقال أيضًا في مقابلته مع رويترز إن تفاصيل أي إيقاف مؤقت ستكون معقدة التنفيذ. وقال: «لا أفهم حقًا من يقولون إنه يمكن التوقف، وهل ستوافق كل دولة في العالم على التوقف، ولماذا تتوقف». وأضاف: «لكن هناك الكثير من الآراء المختلفة في هذا المجال».