تكنولوجيا: إطلاق ساعة Fire-Boltt Pristine الذكية المصممة للنساء والمزودة بمكالمات بلوتوث

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت العلامة التجارية الهندية Fire-Boltt المخصصة للأجهزة القابلة للارتداء والإكسسوارات الصوتية، أول ساعة ذكية تستهدف المرأة والتي يطلق عليها اسم Fire-Boltt Pristine.

تم تصميم الساعة الذكية للحفاظ على تواصل النساء وصحتهن، مع ميزات متقدمة تلبي احتياجاتهن وتفضيلاتهن الفريدة.

تتميز ساعة Fire-Boltt Pristine الذكية بشاشة دائرية وعناصر تصميم دقيقة مثل إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ المطبوع على شكل صدفة وزر معدني. تحتوي الساعة على قرص بحجم 1.32 بوصة بدقة تبلغ 360 × 360 بكسل وتكوين قرص 43 ملم. يستخدم الاتصال الهاتفي زجاجًا منحنيًا ثلاثي الأبعاد بينما تعكس الصورة الظلية الأنيقة الأنوثة والأناقة.

تأتي ساعة Pristine الذكية بنوعين من الأحزمة، السيراميك والسيليكون. كما أنها متوفرة بألوان متعددة، بما في ذلك الوردي والفضي والذهبي واللؤلؤ الأبيض. ي

من حيث الوظائف، تحتوي Fire-Boltt Pristine على اتصال بلوتوث ذكي، مما يسمح للمستخدمين بإجراء مكالمات أثناء التنقل. كما أنها تدعم عرض سجل المكالمات ولوحة الاتصال السريع ومزامنة جهات الاتصال. تحتوي الساعة أيضًا على ميكروفون ومكبر صوت مدمجين لمزيد من الراحة.

تتضمن الوظائف أيضًا 60 وضعًا رياضيًا حصريًا، مما يسمح للمستخدمين بتتبع مستويات نشاطهم ومراقبة تقدمهم أثناء التمرين. وتحتوي الساعة على ميزات تتبع الحالة الصحية، بما في ذلك تتبع معدل ضربات القلب ومستوى الاكسجين في الدم، وتتبع الدورة الشهرية ودورة النوم، والتذكير بعدم الجلوس.

تضم Fire-boltt Pristine بطارية بسعة 210 مللي أمبير والتي يمكن أن تستمر حتى 15 يومًا. يمكن أيضًا استخدام الساعة كجهاز تحكم عن بعد بالكاميرا، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط الصور من مسافة بعيدة. كما أنها تتميز بإشعارات ذكية ودعم مساعد صوتي بالذكاء الاصطناعي.

يبلغ سعر ساعة Fire-Boltt Pristine الذكية 2999 سعر روبية هندية (36 دولارًا).

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