شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البيتكوين تحقق ربحًا بنسبة 2.32٪ فى الـ24 ساعة الماضية لتصل إلى 28،581 دولارًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت البيتكوين انتعاش كبير اليوم الأربعاء 5 أبريل، حيث وصلت أقدم عملة مشفرة إلى سعر 28،581 دولارًا بعد أن حققت ربحًا بنسبة 2.32٪، في الـ 24 ساعة الماضية، وتمكنت BTC من النمو في القيمة بمقدار 736 دولارًا، ويتوقع الخبراء أن العنصر المتقلب الأساسي في قطاع التشفير قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يتجاوز سعر البيتكوين 30 ألف دولار.

وسجلت إيثر أيضًا أرباحًا للانضمام إلى Bitcoin على الرسوم البيانية للأسعار، مع مكاسب أكبر بنسبة 5.40 %، وارتفع سعر ETH إلى 1،910 دولارًا ثاني أغلى عملة مشفرة بعد BTC، سجلت ETH ارتفاعًا قدره 103 دولارات في اليوم الأخير.

وقال راجاجوبال مينون، نائب رئيس WazirX ،"يشهد سوق العمل أيضًا انخفاضًا، مما أدى إلى توخي الحذر من جانب المستثمرين بشأن المستقبل، على الرغم من ذلك، تفوقت Ether على BT، وكانت العملات المشفرة الرئيسية الأخرى في المنطقة الخضراء إلى حد كبير، وكان Icon (ICX) و 0x Protocol (ZRX) من أكبر الرابحين على WazirX خلال الـ 24 ساعة الماضية"، وفقاً لموقع Gadgets 360.

في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ارتفع إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 2.48 % لتصل إلى تقييم 1.2 تريليون دولار، وفقًا لما أظهرته CoinMarketCap.