تكنولوجيا: هواتف بيكسل 7 تحصل على ميزة جديدة فى Google Meet.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - أدخلت جوجل ميزة جديدة لخدمة مكالمات الفيديو، Meet on Pixel smartphones، حيث ستكون هذه الميزة متاحة للمستخدمين الذين يصلون إلى Google Meet على هواتفهم الذكية Pixel 7 أو Pixel 7 Pro، وستساعد ميزة فصل السماعات المُدبلجة المستخدمين أثناء الاجتماع.

وعند التمكين، سيتمكن مستخدمو Meet من سماع صوت المشاركين الآخرين من اتجاهات مختلفة بناءً على موقعهم على الشاشة، وتدعى جوجل أن هذه الميزة ستوفر للمستخدمين "تجربة أكثر غامرة وديناميكية"، وباستخدام هذه الميزة، سيتمكن المستخدمون من التمييز بين السماعات المختلفة وسماع من أين أتوا.

وفى منشور مدونة، ذكرت Google أن هذه الميزة متاحة حاليًا فقط للهواتف الذكية من سلسلة Pixel 7، ولاستخدام هذه الميزة، سيحتاج المستخدمون إلى جهاز Pixel 7، علاوة على ذلك، يذكر عملاق التكنولوجيا أيضًا أن التحكم الإدارى لن يكون قابلًا للتطبيق على هذه الميزة.

ولاحظت الشركة أنه سيتم طرح هذه الميزة تدريجيًا لجميع مستخدمى Pixel 7، وبدأت Google بالفعل فى طرح الميزة، ومع ذلك، قد يستغرق ظهور الميزة لجميع مستخدمى Pixel 7 ما يصل إلى 15 يومًا، وبصرف النظر عن هذا، ستكون الميزة متاحة لجميع عملاء Google Workspace، وسيشمل ذلك عملاء G Suite Basic وBusiness القدامى أيضًا.

بالنسبة لهذه الميزة، قامت Google أيضًا بتعديل صفحة إعدادات تطبيق Meet. ستتضمن صفحة إعدادات تطبيق Google Meet على أجهزة Pixel 7 الآن عناوين جديدة لقسم "الصوت" و"الفيديو".