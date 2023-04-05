تكنولوجيا: رصد الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من هاتف iQOO Z7x 5G في جوجل بلاي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة iQOO لإطلاق هواتف iQOO Z7 5G و Z7x 5G للأسواق العالمية قريباً، ولقد رصد هاتف iQOO Z7x 5G في منصة جوجل بلاي برقاقة Snapdragon 695.

قدمت iQOO مؤخراً هاتفي iQOO Z7 5G و Z7x 5G في سوق إندونسيا، وتستعد الشركة قريباً لإطلاق الهواتف في أسواق جديدة.

ولقد ظهر هاتف iQOO Z7x 5G في منصة جوجل بلاي بنموذج رقم I2216، ورقاقة Qualcomm SM6375 أو التي تنطلق بعنوان Snapdragon 695.

ويتضمن معالج Snapdragon 695 اثنان من أنوية Cortex A78 بسرعة 2.2GHz، و6 من أنوية Cortex A55 بسرعة 1.8GHz، مع كرت الشاشة Adreno 619.

أيضاً يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ومن المتوقع أن يتوفر نموذج أخر بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام.

كما تقدم iQOO الهاتف في الأسواق العالمية بسعة تخزين 128 جيجا بايت، ويضم Z7x 5G شاشة بجودة عرض Full HD+ أو بدقة 1080 في 2388 بيكسل، كما ينطلق بنظام تشغيل Android 13 وواجهة Funtouch OS 13.

ويتوافق النموذج الخاص بالأسواق العالمية مع الإصدار الحالي في سعة البطارية 6000 mAh، ودعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80W، كما يضم الهاتف شاشة IPS LCD بحجم 6.64 إنش، ومعدل تحديث 120Hz.

أيضاً يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل، وكاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

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