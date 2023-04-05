تكنولوجيا: سامسونج تدعم Galaxy Watch6 Classic القادمة بحجم أكبر في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة سامسونج في العمل على تطوير جيل جديد من الساعات الذكية، ولقد أشار تقرير جديد إلى أن Galaxy Watch6 Classic تأتي بحجم أكبر في الشاشة بنسبة 10%.

قدمت سامسونج ساعة Galaxy Watch5 الذكية للأسواق بحجم 44مم، بينما جاءت ساعة Watch5 Pro الذكية بحجم 46مم، ولقد تميز كلا الإصدارين بحجم شاشة 1.4 إنش، بدقة عرض 450 في 450 بيكسل.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن سامسونج تعود بتصميم الإطار القابل للتدوير في سلسلة Watch6 القادمة، كما أكدت التسريبات الجديدة على أن العملاق الكوري تستعد أيضاً لدعم الجيل القادم من الساعات بحجم أكبر في الشاشة.

أيضاً أوضحت التسريبات التي جاءت من “Ice Universe” أن ساعة Galaxy Watch6 Classic الذكية تأتي بحجم شاشة 1.47 إنش، مع جودة عرض أعلى.

ومن المقرر وفقاً لهذه التفاصيل أن تتميز ساعة Galaxy Watch6 Classic بحجم أكبر في الشاشة بنسبة 10%، ومن المتوقع أن تدعم الشاشة دقة عرض 470 في 470 بيكسل.

من جانب أخر كشفت تسريبات سابقة عن سعة البطارية لسلسلة Galaxy Watch6 القادمة، حيث تقدم سامسونج ساعة Watch6 بحجم 44 مم وساعة Watch6 Classic بحجم 46 مم بقدرة بطارية 425 mAh.

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