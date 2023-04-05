شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعطل تطبيق الطقس من Apple على iPhone عند الكثير من المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعطل تطبيق الطقس من Apple على iPhone للعديد من المستخدمين أمس حيث تعرض تطبيق Weather على نظام iOS للعطل من البيانات أو المعلومات القديمة عن الطقس وأبل على علم بذلك، نقلا عن موقع The Verge.

وبدأت المشكلات في حوالي منتصف الليل بالتوقيت الشرقي واستمرت طوال الصباح في العديد من المواقع، وأبلغ مالكو iPhone عن فتح تطبيق Weather وعدم العثور على أي بيانات أو معلومات قديمة مخزنة مؤقتًا عن الطقس.

ويلاحظ 9to5Mac أنه في حين أن تطبيق Weather الرئيسي معطل بالنسبة للكثيرين، فإن إصدار Apple Watch يعمل بشكل جيد للأشخاص.

وأصدرت Apple إشعار دعم في وقت سابق اليوم يشير إلى أن "بعض المستخدمين يتأثرون" بنقص بيانات Weather، تشير مذكرة دعم Apple إلى أن "هطول الأمطار في الساعة التالية قد لا يكون متاحًا في ألاسكا بسبب انقطاع مزود البيانات"، ولكن المشكلة أكثر انتشارًا من مجرد ألاسكا.

وتأتي مشكلات تطبيق Weather من Apple بعد أسبوع واحد فقط من عودة Dark Sky لفترة وجيزة، استحوذت Apple على Dark Sky في عام 2020 وأغلقتها ونقلت بعض ميزاتها إلى تطبيق Weather، عاد تطبيق Dark Sky لفترة وجيزة من بين الأموات الأسبوع الماضي قبل أن يختفي مرة أخرى.

وعندما يعمل تطبيق Weather الجديد من Apple، فإنه يحتوي على بعض التحسينات الرائعة بفضل تكامل Dark Sky ، ولكن لا يزال الكثيرون يفتقدون تطبيق Dark Sky المخصص.

أضافت Apple تنبيهات المطر، لكن لا يمكنك التحكم فيما إذا كنت تريد تنبيهات للأمطار الخفيفة أو المتوسطة أو الغزيرة، والتي تكون مزعجة بشكل خاص في بلدان مثل إنجلترا، حيث تمطر بغزارة.

ويقع مقر شركة Apple في وادي السيليكون بكاليفورنيا، حيث تهطل الأمطار بشكل غير منتظم، لذا ربما نسى مهندسو برمجيات Apple الانتقال إلى تلك الميزة الأساسية من Dark Sky.