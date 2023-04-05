تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن ألوان هواتف Galaxy Z Flip5 وGalaxy Z Fold5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري لإطلاق جيل جديد من الهواتف القابلة للطي، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن إختيارات الألوان المقدمة من سامسونج لهواتف Galaxy Z Flip5 وGalaxy Z Fold5.

قدم المحلل “Ross Young” تفاصيل جديدة اليوم حول الجيل القادم من هواتف سامسونج القابلة للطي Galaxy Z Flip5 وGalaxy Z Fold5، حيث أكد في التفاصيل الجديدة على أن هاتف Galaxy Z Flip5 يتوفر بألوان البيج، والرمادي، والأخضر الفاتح وأيضاً اللون الوردي.

من جانب أخر أشار “Ross Young” إلى أن سامسونج تقدم هذه الألوان بأسماء جديدة مبتكرة من الشركة، كما ينطلق هاتف Galaxy Z Fold5 بألوان البيج، والأسود، والأزرق الفاتح.

ولقد أوضحت التسريبات السابقة أن سامسونج تدعم هاتف Galaxy Z Flip5 بشاشة بحجم أكبر في الغطاء الخارجي، بينما يأتي Z Fold5 بتصميم جديد في مفصل الشاشة لدعم الهاتف بتجعد أقل في الشاشة كما تختفي الفجوة التي تظهر بين الشاشة عند الطي.

أيضاً رصد الهاتفين في قاعدة بيانات Geekbench بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 المخصص لهواتف Galaxy والذي قدم للمرة الأولى في سلسلة Galaxy S23.

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