شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ألمانيا تبدأ إجراءات فرض غرامة على تويتر بسبب شكاوى المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مكتب العدل الاتحادي الألماني إجراءاته لتغريم تويتر ، متهماً شركة التواصل الاجتماعي بسوء التعامل مع شكاوى المستخدمين بشأن المحتوى "غير القانوني" ، حسبما ذكر بيان يوم للاتحاد.

وذكر البيان أنه تم إبلاغ المكتب بعدة حالات من المحتوى المنشور على تويتر ، "والتي تعتبرها السلطة غير قانونية ، وعلى الرغم من شكاوى المستخدمين ، لم يتم حذفها أو حظرها من قبل المزود خلال الفترات المنصوص عليها قانونًا"، ولم يرد موقع تويتر على الفور على طلب للتعليق.

فيما لم تحدد السلطات الألمانية أي أمثلة على المحتوى غير القانوني كانت تشير إليه ، أو حجم الغرامة المحتملة، وقالت إنها أعطت الآن تويتر فرصة للرد على الادعاءات قبل اتخاذ قرار بإحالة الأمر إلى محكمة محلية في بون، وقد تعرض موقع تويتر للتدقيق من برلين خاصة منذ استحواذ الملياردير إيلون ماسك عليها، وفي ديسمبر ، دعا مسؤول ألماني كبير إلى وضع الشركة تحت الإشراف المباشر للمفوضية الأوروبية.

يذكر أنه أمس الثلاثاء، قام الرئيس التنفيذي لشركة تويتر Elon Musk بتغيير شعار Blue Bird الأيقوني على تويتر - والذي كان بمثابة زر الصفحة الرئيسية على إصدار الويب - باستخدام meme "doge" من عملة Dogecoin المشفرة.

ولاحظ مستخدمو تويتر أن meme `` doge '' ، والتي تعد جزءًا من شعار Dogecoin blockchain والعملات المشفرة ، وتم إنشاؤها على شكل مزحة في عام 2013 ، على إصدار الويب من تويتر يوم الاثنين.