شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إضافة وإزالة تأمين TouchID وFaceID وبصمة الإصبع على تطبيق واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم واتس آب مجموعة من ميزات الخصوصية للمستخدمين مثل التحقق من خطوتين ، والتشفير من طرف إلى طرف ، واختفاء الرسائل وغيرها، ولعل إحدى هذه الميزات التي يفضلها معظم المستخدمين هي قفل واتس آب، إضافةً إلى خصوصيته ، يوفر واتس آب أيضًا TouchID و FaceID وفتح بصمات الأصابع لمستخدميه.

حيث تمنع الميزة أي شخص من استخدام تطبيق واتس آب على هواتفهم الذكية قبل المصادقة باستخدام التعرف على الوجه أو بصمة الإصبع.

وكإجراء أمني إضافي ، يمكن لمستخدمي واتس آب تمكين فتح بصمة الإصبع على واتس آب، و عند التمكين ، يجب على المستخدمين استخدام Touch ID أو Face ID (iPhone) أو فتح بصمة الإصبع (Android) لفتح واتس آب.

مع ملاحظة أن الميزة متاحة لمنصات Android و iOS، وبمجرد التمكين ، سيحتاج المستخدمون إلى استخدام بصمات أصابعهم أو وجههم لتشغيل واتس آب. تجدر الإشارة إلى أن واتس آب لا يزال يسمح للمستخدمين بالرد على المكالمات إذا كان التطبيق مغلقًا.





لمعرفة كيفية قفل واتس آب على هاتف iOS الذكي ، يمكنك اتباع الخطوات التالية:1. افتح إعدادات واتس آب.

2. انقر فوق الخصوصية وحدد قفل الشاشة.

3. قم بتشغيل طلب معرف اللمس أو طلب معرف الوجه.

4. حدد المدة الزمنية التي يمكن أن يكون فيها واتس آب في وضع الاستعداد قبل أن يكون Touch ID أو Face ID مطلوبًا.

ومع ذلك ، إذا لم يقم Touch ID أو Face ID بإلغاء تأمين واتس آب ، فيمكنك إدخال رمز مرور iPhone الخاص بك.





لتعطيل Touch ID أو Face ID على واتس آب ، اتبع الخطوات التالية:1. افتح إعدادات واتس آب.

2. اضغط على الخصوصية واضغط على قفل الشاشة.

3. قم بإيقاف تشغيل يتطلب Touch ID أو يتطلب Face ID.





لمعرفة كيفية قفل واتس آب على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام Android ، يمكنك اتباع الخطوات التالية:1. افتح واتس آب ، انقر فوق المزيد من الخيارات

2. توجه إلى الإعدادات وحدد الخصوصية.

3. قم بالتمرير إلى أسفل وانقر فوق قفل التطبيق.

4. قم بتشغيل Unlock with biometric.

5. المس مستشعر بصمة الإصبع أو امسح وجهك ضوئيًا للتأكيد.





لتعطيل قفل التطبيق على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android ، اتبع الخطوات التالية:1. افتح تطبيق واتس آب على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام Android.

2. انقر فوق المزيد من الخيارات.

3. انتقل إلى الإعدادات وحدد الخصوصية.

4. قم بالتمرير إلى أسفل وانقر فوق قفل التطبيق.

5. قم بإيقاف تشغيل "فتح القفل" باستخدام المقاييس الحيوية.

يمكنك النقر لتحديد مقدار الوقت قبل أن يُطلب منك المصادقة ببصمة الإصبع.